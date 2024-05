Temporal deixa mais de 418 mil moradores sem energia elétrica no Rio Grande do Sul

O Rio Grande do Sul enfrenta uma situação crítica após ser atingido por um severo temporal, deixando mais de 418 mil pessoas sem acesso à energia elétrica. A gravidade do cenário mobilizou esforços de emergência em várias frentes, incluindo o envio de helicópteros Águia da Polícia Militar de São Paulo. Os impactos das fortes chuvas vão além da falta de eletricidade. Atualizações do estado neste sábado (4) revelam uma ampla interrupção nos serviços de telefonia e internet, complicando ainda mais a situação. Além disso, a falta de energia elétrica resultou em problemas no abastecimento de água. A comunicação também foi severamente impactada, com a falta de serviços de telefonia e internet da TIM, Vivo e Claro em dezenas de cidades.

Em resposta à crise, o Operador Nacional do Sistema Elétrico tomou medidas imediatas, iniciando a importação emergencial de energia do Uruguai desde a última quinta-feira (2). Esta ação é crucial para garantir o fornecimento de energia elétrica ao estado durante este período desafiador. A comunidade do Rio Grande do Sul aguarda por mais atualizações sobre a operação de ajuda, que se mostra crucial neste momento de adversidade. A mobilização de recursos e esforços de emergência reflete a gravidade da situação e a necessidade de uma resposta rápida e eficaz para mitigar os efeitos do desastre. Enquanto isso, a solidariedade entre os Estados ganha força.