Campanha de Verão da Embasa chega às cidades litorâneas do Extremo Sul Baiano

Engana-se quem pensa que os festejos carnavalescos ficam concentrados apenas na capital baiana. Nas cidades do extremo sul baiano, como Porto Seguro, Prado e Caravelas, a folia já começou com a expectativa de dobrar a população de turistas para o verão.

Para lembrar que a “água bem tratada deve ser bem cuidada”, a Embasa chega junto para sensibilizar a população. A área social da empresa intensificou entre os dias 5 e 8 de fevereiro as mobilizações da Campanha Verão com uma série de atividades como blitz educativa no trânsito, distribuição de panfletos, estandes com jogos educativos e distribuição de brindes.

As equipes estiveram nas praias e localidades de Trancoso nesta quinta-feira (8), e ao longo da semana, em Coroa Vermelha, Porto Seguro e Arraial d’Ajuda, onde puderam levaram informações e dicas aos usuários sobre o processo de tratamento e dicas do uso racional da água tratada. As cidades de Prado, Alcobaça, Caravelas e Nova Viçosa ainda serão contempladas com a Campanha Verão ao longo deste mês de fevereiro.

“Tanto turistas quanto moradores locais estão aderindo muito bem a campanha da Embasa, estamos fazendo abordagens que visam incentivar o uso racional da água nesta época e eles até comentam sobre o que fazem para economizar água em casa”, enfatiza a coordenadora do núcleo social da Embasa, Claudice Pires.

As equipes também reforçaram sobre a importância de adequar as instalações internas dos imóveis para evitar vazamentos e conferir se os imóveis possuem reservatórios domiciliares adequado para a quantidade de pessoas.

O Gerente Regional da Embasa, Damiraldo Silveira, explica que, com o incremento da população flutuante, o consumo da água tratada chega a triplicar e, em consequência disso, o desperdício de água é um fator de alerta. “Esse aumento está ligado a diversos fatores, como a vinda de parentes e amigos às casas de veraneio, além de também estarmos no período mais quente, o que faz com que as pessoas usem mais água que o habitual e, às vezes, até sem perceber, que têm gerado desperdícios que podem ser evitados”, afirma.

Por | Ascom EMBASA