Novo comandante é nomeado para assumir a 43ª CIPM/Itamaraju

Através de ato do governador do Estado publicado no Diário Oficial do Estado da Bahia, desta sexta-feira (30), o Major PM Leonardo Gouvea Dumas foi nomeado para o cargo de comandante da 43ª Companhia Independente de Polícia Militar, sediada em Itamaraju, em substituição à Major PM Sheyla Kelly Ravani Rodrigues que, após dois anos e 11 meses à frente da unidade, foi nomeada para o comando 44ª CIPM, com sede no município de Medeiros Neto.

O Major Dumas, novo comandante, já é um conhecido da comunidade itamarajuense, por já ter trabalhado por quase duas décadas no município, onde também reside. O comandante é bacharel em Gestão da Segurança Pública, pós graduado em segurança pública, bacharel em direito e possui vários cursos na sua área profissional.

Ao longo da sua carreira, serviu no 8⁰ Batalhão de Polícia Militar/Porto Seguro e registra uma passagem anterior pela 43ª CIPM/Itamaraju, tendo chegado à unidade como tenente, no ano de 2003, onde exerceu funções administrativas e operacionais, incluindo a de subcomandante, como capitão.

Uma vez promovido a Major, no ano de 2019, foi designado para comandar o policiamento de sete municípios da região cacaueira, ficando à frente da 62ª CIPM/Camacã, onde estava até ser nomeado comandante da 43ª CIPM/Itamaraju. Aguarda-se nos próximos dias a definição da cerimônia de passagem de comando, oportunidade em que a Major Kelly Ravani estará transmitindo oficialmente o cargo de comandante ao Major Dumas.