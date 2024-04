Campeã do BBB 16, Munik Nunes dá à luz primeira filha; veja fotos

Munik Nunes usou as redes sociais, nessa sexta-feira (16/4), para anunciar a chegada de sua primeira filha. No Instagram, a campeã do BBB 16 mostrou as primeiras fotinhas de Catarina, fruto de seu relacionamento com o empresário Paulinho Simão.

“19/04/2024 – 37 semanas e 6 dias: Catarina chegou nos ensinando que não temos controle de nada, e tudo acontece no tempo do Senhor. Nossa filha veio ao mundo para nos trazer felicidade, leveza e ainda mais amor. Filha, o dia do seu nascimento ficará marcado em nossas vidas para sempre. Te amamos, pinguinho de gente”, escreveu Munik.

Recentemente, Munik falou sobre ser discreta quando o assunto é mostrar o marido nas redes sociais. “Não mostro e pretende seguir sem mostrar. É muito achismo, muitas pessoas que sabem tudo. Por exemplo, posto uma foto ou um vídeo. ‘Olha, ele não está sorrindo, não está feliz’. ‘Você não está vendo que ele está obrigado com você’. ‘Nossa, ele não gosta de você, você não vê isso?’”, disse.

Munik Nunes – gravidez

Munik Nunes anuncia gravidez Reprodução

Munik-Nunes-Conta

Munik Nunes Reprodução/Instagram

munik nunes

Ela contou que sofreu um aborto Reprodução/Instagram

munik nunes

Munik Nunes divulgaçao

Munik Nunes

Ela é ex-BBB Reprodução/Instagram

“Teve uma publicação que eu fiz que uma mulher comentou assim: ‘Você merece coisa melhor, ele bebe muito’. Aí fiquei pensando, de onde ela está tirando isso. Então, é melhor não mostrar, não falar, é melhor eu ficar quieta”, concluiu a ex-BBB.

Confira o post de Munik: