Vídeo: Viih Tube fala sobre crise de identidade após a maternidade

Viih Tube usou as redes sociais, nesta quinta-feira (29/2), para contar aos seguidores que passou por crises de identidade após a maternidade. A ex-BBB é mãe de Lua Di Felicce, de 10 meses, publicou um vídeo em que aparece com diferentes looks e ressaltou que precisou se “encontrar” novamente após ter sua filha.

“Que mãe nunca pensou ‘tá, vou me arrumar, vai’ e literalmente só jogou um vestido no corpo e mesmo assim continuou se achando desarrumada? Eu sei como é! Vivi várias crises de identidade até entender esse meu novo momento e me sentir verdadeiramente bonita de novo! E não é sobre peso que tô falando”, escreveu Viih na legenda do post no Instagram.

“Depois da maternidade, tive uma crise de identidade. Como se para eu me sentir mãe, tivesse que usar apenas roupas fechadas, blazer, terninho, calça comprida, coisas mais sérias e fechadas. Fiquei por um bom tempo assim. Até eu entender que tem como ter um equilíbrio e isso não tem nada a ver”, começou a influenciadora no vídeo.

Viih Tube ressaltou a diferença nos seus looks atuais. “Uma coisa que fazia muito era: ‘Tá, quero me arrumar mais’. Eu literalmente só jogava um vestido no corpo, um chinelinho ou rasteirinha e saía andando. Continuava sem graça ou desarrumado, e eu não me sentia bonita. Às vezes colocar um acessório, colar, brinco, um sapato, qualquer coisa que dê um charme, muda o look”, explicou.

