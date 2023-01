Campeão da Copa do Mundo escala montanha congelada sem camisa

Campeão da Copa do Mundo em 2014, o alemão Andre Schürrle encarou uma aventura congelante. Literalmente. O ex-jogador escalou uma montanha na República Tcheca sob temperatura de -19°C. Para piorar, ainda estava sem camisa, usando apenas touca, bermuda e tênis.

As imagens foram compartilhadas pelo próprio Schürrle, que foi o autor de dois gols na goleada por 7×1 sobre o Brasil, na semifinal do Mundial de 2014. O ex-atacante de 32 anos, que se aposentou do futebol há dois anos e meio, aparece em Sniezka, ponto mais alto do país europeu, a 1.603 metros acima do nível do mar.

“É a coisa mental e física mais difícil que já fiz. Não conseguia sentir nada nos últimos minutos e precisei encontrar algo muito dentro de mim para continuar. Uma experiência que nunca esquecerei. -19 graus, vento de 100 km/h na nossa cara, neve pesada e chuva”, escreveu.

“O que aprendi… meu corpo e eu somos mais fortes do que pensava. Se posso colocar minha mente e alma nisso, posso fazer qualquer coisa”, completou.

O desafio fez parte da Win Hof Experience, uma prática que pretende mostrar que o corpo humano é capaz de aguentar temperaturas extremas por meio de métodos de respiração e concentração. O criador é o atleta holandês Wim Hof, conhecido como Homem de Gelo.