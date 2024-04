Campeão de bilheteria de 2024, Kung Fu Panda 4 bate cifras milionárias

Reprodução

1 de 1 Foto colorida de Kung Fu Panda 4 – Metrópoles – Foto: ReproduçãoSe o valor de quase R$ 3 milhões, oferecido ao vencedor do BBB24, fez muita gente sonhar, imagine o valor de R$ 41 milhões. Pois foi esta a bilheteria alcançada por… “Kung Fu Panda 4”. Com o feito, a animação é considerada até o momento a maior bilheteria do cinema de 2024.

A produção, realizada pela Universal Pictures com a Dreamworks, já levou, desde a sua estreia, no dia 21 de março, mais de 2 milhões de espectadores às salas de cinema das principais capitais do país.

Leia o texto completo no New Mag, parceiro do Metrópoles.

Quais assuntos você deseja receber?

Notícias GeraisBrasilDistrito FederalSão PauloEsportesVida & EstiloSaúdeGastronomiaCelebridadesEntretenimentoPets

Parece que seu browser não está permitindo notificações. Siga os passos a baixo para habilitá-las:

1.

Mais opções no Google Chrome

2.

Configurações

4.

Notificações

5.

Os sites podem pedir para enviar notificações

metropoles.com

Você quer ficar por dentro das notícias de entretenimento mais importantes e receber notificações em tempo real?