Dado Dolabella sai em defesa de Wanessa e abre o jogo sobre Davi

Dado Dolabella abriu o jogo sobre o seu namoro com Wanessa Camargo, saindo em defesa da amada com relação a expulsão no BBB24. O ex-ator ainda deu sua opinião sobre o brother, alegando que ele não é, de todo, inocente. “Acho muito errado o desrespeito, o jogo sem limites”, disse para a Quem.

“Ele teve atitudes, inconscientes ou intencionais, que desestabilizaram e desrespeitaram muito a Wanessa. Mesmo sabendo agora que o formato do jogo dele é de atacar e tirar a pessoa do controle, não concordo e, até entender isso, foi realmente muito difícil de assistir e de tentar, de alguma forma, ajudá-la”, continuou.

Dolabella explicou que não se arrepende das críticas ao baiano e que apoia a artista com relação a se desculpar com o rapaz: “Acho muito errado o desrespeito o jogo sem limites com gritos, ações que não condizem com entretenimento – como estamos vendo da maioria dos participantes. O que deveria estar sendo passado no TV é educação e respeito pelas pessoas, animais e natureza. Isso é a base da vida”.

Sobre o relacionamento, Dado não soube esclarecer qual é o seu status. “Não quero comentar sobre a minha vida pessoal, que já foi devassada. Sempre que comento sobre isso, a resposta é distorcida”, pontuou.

Dado ainda ressaltou o porquê de se posicionar enquanto Wanessa ainda estava na casa mais vigiada do Brasil. “Me fez muito mal e me vi com a responsabilidade de me posicionar para cessar com as mentiras ao meu respeito, na intenção de protegê-la e apoiá-la apenas”, concluiu.