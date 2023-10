Cancelamento: Para além do pensar, empresas precisam agir

As especialistas em Marketing e em estratégias de comunicação para grandes empresas, Gigi Grandin e Nicole Pappon, trazem saídas para que as empresas possam lidar com a cultura do cancelamento

Em uma era de informações instantâneas e ativismo nas redes sociais, o cenário digital tem se tornado um terreno cada vez mais desafiador para as marcas. A cultura de cancelamento, alimentada pela conscientização social crescente, coloca as empresas sob escrutínio público constante. No entanto, de acordo com Gigi Grandin, sócia-fundadora da Grapa Digital e especialista em marketing de influência, com as orientações certas e estratégias inteligentes, essas organizações podem navegar por essas águas e até mesmo emergir mais fortes.

O público está cada vez mais educado socialmente e atento a posicionamentos possivelmente ofensivos por parte das empresas. As estratégias de cada instituição podem ser afetadas se não houver atenção aos produtos e conteúdos – o que não deveria ser problema para um tempo de atuação e cuidados profissionais.

Gigi Grandin, sócia-fundadora e especialista em marketing, afirma que as situações de cancelamento nas redes sociais e na era da informação instantânea apresenta desafios importantes para as marcas. Muitas vezes, as empresas erram ao querer se posicionar no mesmo momento da polêmica, sem antes fazer a gestão da crise. “Um dos principais desafios é manter a calma e criar uma estratégia para contornar a situação que inclui: contenção do problema, pedido de desculpas ao público e nova comunicação”, complementa.

Nicole Pappon traz que a história também nos oferece exemplos educativos de marcas que enfrentaram situações de cancelamento e conseguiram reverter a imagem negativa com sucesso. “Um caso notável é o da Barilla, que passou por um momento delicado quando seu CEO fez declarações polêmicas sobre casais gays em campanhas. A empresa não apenas se desculpou publicamente, mas também introduziu políticas inclusivas e se comprometeu com a comunidade LGBTQIAP+. Hoje, a Barilla é reconhecida como “parceira LGBTQIAP+” pela Campanha de Direitos Humanos”, explica.

Quando uma instituição é alvo de controvérsia, a abordagem recomendada é avaliar a gravidade da situação com cuidado. É necessário contratar uma equipe específica para a gestão da situação, que medirá o impacto no público e recomendará decisões para contornar o problema. Não se deve precipitar uma ação – uma resposta não fundamentada pode aumentar a questão e até afundar a imagem da empresa.

De acordo com as especialistas, o Marketing Cultural desempenha um papel vital na prevenção de crises. Ao entender as necessidades e comportamentos do consumidor, as corporações podem se comunicar melhor com seu público e antecipar problemas. Em situações polêmicas, esse método pode ser usado para reaproximar ambas as partes, promovendo uma compreensão mútua.

“A transparência é fundamental para enfrentar situações de cancelamento. As marcas devem demonstrar transparência e segurança em suas respostas, preferencialmente por meio de uma figura de autoridade da empresa. Além disso, a empresa deve se comprometer com melhorias tangíveis, seja no apoio a causas relacionadas à polêmica ou na relação com o público. As alterações claras devem ser tomadas para manter a substituição”, explica Nicole Pappon.

Com a velocidade controlada de informações nas mídias sociais, o timing das respostas é crucial. Marcas devem parar comunicações paralelas enquanto uma resposta não é dada ao público, pois estratégias de marketing podem prejudicar a gestão da crise. O retorno deve ser dado em questão de dias, mas apenas após calcular uma estratégia de melhoria e mudança no cenário.

Além de gerenciar crises, as marcas podem construir proativamente uma imagem sólida. Isso deve ser feito com base no respeito à sociedade, qualidade dos produtos e comunicação responsável com o consumidor. Dessa forma, toda empresa pode evitar situações problemáticas.

Dada a constante evolução educacional da sociedade, Gigi Grandin traz que as marcas devem manter-se sempre atualizadas e preparadas para lidar com as questões futuras e da atualidade. Departamentos como os de “Inclusão e Diversidade”, “Direitos Humanos”, “Pessoas” e “Marketing” são essenciais para educar as marcas em relação às questões pertinentes à sociedade como um todo.

Em conclusão, a cultura de cancelamento no ambiente digital é uma realidade que as marcas enfrentam. No entanto, com estratégias inteligentes, transparência e um compromisso contínuo com seus valores e com o público, podem não apenas sobreviver, mas também prosperar nesse cenário delicado.