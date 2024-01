Coronel Weliton Propõe Iniciativa para Impulsionar Turismo Sustentável no Parque Nacional do Caparaó

Da Visão à Ação: A Importância Estratégica dos Novos Acessos ao Pico da Bandeira

O Coronel Weliton está liderando esforços junto ao governo do estado do Espírito Santo para viabilizar a abertura de dois novos acessos ao Pico da Bandeira, conforme delineado no plano de manejo do ICMBio. Esta iniciativa visa impulsionar o turismo sustentável no Parque Nacional do Caparaó, uma joia do turismo capixaba localizada na divisa entre Espírito Santo e Minas Gerais, com cerca de 80% do território pertencendo ao Espírito Santo.

A importância do turismo sustentável se destaca como catalisador para o desenvolvimento do Estado, engajando não apenas o poder público, mas também empreendedores e a comunidade, promovendo senso de pertencimento. Esta atividade não apenas gera empregos e renda, mas também movimenta uma rede de setores, incluindo restaurantes, pousadas, hotéis, artesanatos e prestadores de serviços. Além disso, contribui para agregar valor ao principal produto agrícola da região: o café, que ostenta os melhores cafés especiais do Brasil.

A proposta de abertura de acessos, especialmente um situado no território de Ibitirama, onde o Pico da Bandeira está localizado, e outro pela trilha dos 7 Cumes, com início no Distrito de São João do Príncipe, Iúna, é considerada imprescindível para a diversificação econômica e transformação positiva da região.

Na qualidade de Presidente da Comissão de Turismo e Desporto da Assembleia Legislativa, o Coronel Weliton está empenhado em transformar esse projeto em realidade, buscando apoio do Estado, União e sociedade civil organizada. A articulação visa a implementação urgente de políticas públicas transversais, incluindo melhorias em infraestrutura, segurança e saúde, para potencializar o turismo na região, aprimorando estruturas e a competitividade.

O Estado do Espírito Santo, além de apresentar estabilidade econômica e governabilidade, exibe uma vocação natural para todas as modalidades de turismo, aproveitando sua localização estratégica e excelentes condições logísticas através de rodovias, portos, aeroportos e ferrovias.

Em um contexto pós-pandemia, no qual a busca por experiências próximas à natureza traduz-se em qualidade de vida, o Espírito Santo se destaca. Graças a uma combinação de fatores favoráveis, o turismo capixaba oferece a melhor relação entre qualidade, custo e benefício.

Sejam todos bem-vindos ao Espírito Santo, um Estado verdadeiramente abençoado, onde a visão de futuro do Deputado Coronel Weliton busca promover desenvolvimento sustentável e oportunidades para todos.