Candeias: após 13 anos, Fernando Calmon deixa o PSD e desembarca no Podemos

Foto: Divulgação

Calmon se filiou ao Podemos e disputará uma vaga na Câmara Municipal pela sigla 08 de abril de 2024 | 15:15

O ex-presidente da Câmara Municipal de Candeias e ex-vereador por dois mandatos, Fernando Calmon, deixou nesta janela partidária o PSD, partido ao qual estava filiado por 13 anos, para encarar mais um desafio nas eleições municipais deste ano. Calmon se filiou ao Podemos e disputará uma vaga na Câmara Municipal pela sigla. O ex-presidente da Câmara, que foi candidato a prefeito em 2020, surge como um dos nomes para retornar à Câmara de Candeias.

Questionado por que escolheu o Podemos, Calmon respondeu que recebeu o convite da vereadora Rosana, com quem tem fortes laços de amizade e confiança.

“Construir uma linda história de vitórias e conquistas no PSD, saio de cabeça erguida e com enorme agradecimento aos senadores Otto e Coronel, ao deputado federal Otto filho pelo carinho, amizade e confiança de sempre. Agora, é encarar mais um desafio neste importante partido do Estado e do Município, no qual colocarei meu nome à disposição da população na eleição deste ano, para concorrer a uma vaga na Câmara de Candeias. Que Deus e Nossa Senhora nos abençoe”, salientou Fernando Calmon.