Em pleno ano eleitoral, Rui estourou teto de despesas além do previsto na lei

Em pleno ano eleitoral, o então governador Rui Costa (PT) estourou em R$ 27 bilhões a previsão de despesas e investimentos previstos no orçamento do estado, 50% a mais do que foi aprovado pela Assembleia Legislativa para 2022. Isso fere dispositivos estabelecidos da Lei Orçamentária Anual (LOA), mecanismo que fixa as bases para o uso dos recursos do estado a cada ano. De acordo com a legislação vigente à época, o governador só poderia abrir crédito suplementar “até o limite de 30% do total da despesa atualizada”. O orçamento foi de R$ 52 bilhões, mas Rui aumentou a dotação para R$ 79 bilhões, conforme consta no relatório da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) emitido pela Secretaria da Fazenda da Bahia (Sefaz).

Ponta do lápis

A coincidência entre eleições e o estouro expressivo do teto de despesas do estado fica evidente no comparativo com 2021. Naquele ano, a dotação era de R$ 48 bilhões e foi para R$ 61 bilhões, diferença de R$ 12,7 bilhões, ou seja, 26%, mas ainda dentro do previsto na lei.

Gordura extra

Em 2022, uma das áreas que teve incremento expressivo no orçamento foi o custo operacional da administração, que aparece no relatório da Sefaz como “Outras Despesas Correntes”. Em síntese, recursos destinados a bancar gastos com a máquina pública. Entre os quais, combustível, viagens e pagamentos de diárias, alimentação e serviços terceirizados. Coincidência ou não, custos que flertam com campanhas eleitorais. No comparativo com o ano anterior, foram aproximadamente R$ 3 bilhões a mais – R$ 17,2 bilhões em 2022, contra R$ 14,7 bilhões em 2021.

Pulo de cerca

A costura entre o deputado estadual Vitor Azevedo (PL) e o Palácio de Ondina, noticiada pela Satélite na última sexta, enfureceu a tropa leal ao ex-presidente na Bahia. Eleito na ponga do eleitorado de extrema-direita, o publicitário foi ex-chefe de gabinete do Ministério da Cidadania na gestão de João Roma, candidato a governador apoiado por Bolsonaro, mas está a um passo de fechar acordo para apoiar o governador Jerônimo Rodrigues (PT).

Fim de linha

Apadrinhada pelo deputado federal José Rocha (União Brasil), a advogada Suelene Santos perdeu o cargo de superintendente do Ministério da Agricultura no estado. O cargo faz parte da cota de espaços reservados pelo Planalto para negociar apoio com a bancada baiana em Brasília.

Pela beirada

Com a saída da ex-assessora de José Rocha, quem assume interinamente o comando do ministério na Bahia é Cassio Ramos Peixoto, antigo braço-direito do ex-ministro Mário Negromonte. Como revelou a coluna na segunda passada, Peixoto rompeu com os antigos parceiros do PP e busca alianças para ficar no cargo.