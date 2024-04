Candidato do PL, Carlos Augusto Balthazar, lidera em pesquisa para prefeitura de Rio das Ostras

Paraná Pesquisas ouviu 680, entre os dias 27 de março e 1º de abril, na cidade fluminense; margem de erro adotada é de aproximadamente 3,8 pontos percentuais

Reprodução Paraná Pesquisa

Candidato do PL, Carlos Augusto Balthazar aparece à frente em pesquisas para prefeitura de Rio das Ostras



A pesquisa realizada pelo instituto Paraná Pesquisas sobre as intenções de votos para a prefeitura de Rio das Ostras, no Rio de Janeiro, apontam que o pré-candidato Carlos Augusto Balthazar (PL) à frente na disputa. Na pesquisa estimulada, em que o eleitor recebe uma lista com os nomes dos candidatos, Carlos Augusto detém 50% dos votos no cenário em que são apresentados seis pré-candidatos à Prefeitura da cidade. O segundo colocado é Mauricio BM (PV) com 14,1% das intenções de voto. Brancos e nulos somam 13,2% e não sabem ou não responderam chega a 10,4%.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp!

Em um segundo cenário, com apenas três candidatos ao posto de prefeito, Carlos Augusto soma 53,1% das intenções de voto, enquanto Maurício BM detém 16% e Misaias Machado (Republicanos) tem 5,6%. Nessa configuração, brancos e nulos têm 14,1% e não sabe/não respondeu fica com 11,2%. Carlos Augusto também aparece em primeiro lugar quando os entrevistados são perguntados em quem eles não votariam. Ele foi escolhido por 27,1%, Maurício BM foi o apontado por 20,1% e Misaias Machado por 19,7%. Com essa pergunta, aparecem ainda Prof. Luizinho do PT, com 16,%, Poggian (Sem partido) tem 11,3% e Winnie Freitas tem 8,4%. Foram ouvidos 680 eleitores, entre os dias 27 de março e 1º de abril. A margem de erro adotada é de aproximadamente 3,8 pontos percentuais para os resultados gerais.