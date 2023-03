Cantor Leonardo pode se despedir dos palcos em 2023 após lançar filme

O cantor Leonardo pode se despedir dos palcos em 2023 após mais de décadas de carreira. Hoje, aos 59 anos, ele é um dos maiores sertanejos do país e possui inúmeras músicas marcantes. De acordo com o Movimento Country, a aposentadoria seria após o lançamento do filme que conta a história de Leandro e Leonardo. Mas essa não seria a primeira vez que o artista cogita deixar os palcos.

Em 2012, Leonardo já havia pensado em se aposentar após seu filho mais velho, Pedro Leonardo, sofrer um grave acidente. Mas, para a alegria dos fãs, ele retornou aos palcos.

Leia a reportagem na íntegra na TV Foco, parceira do Metrópoles.

