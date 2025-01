Cantora Laninha Show e família são vítimas de sequestro em Fortaleza

A cantora Laninha Show e sua família foram vítimas de um sequestro na madrugada deste sábado (25), após sair de uma apresentação no bairro Aldeota, em Fortaleza. A situação foi descoberta durante uma blitz no bairro Pici. Durante a abordagem, uma mulher e três crianças saíram correndo do carro, enquanto dois homens armados tentaram reagir. Agentes utilizaram armamento menos letal para conter um dos suspeitos, enquanto o outro foi capturado pela Polícia Rodoviária Estadual (PRE).

Os suspeitos, de 31 e 32 anos, foram presos em flagrante. Segundo a Polícia Militar do Ceará, um deles já tinha antecedentes por roubo e ameaça e estava com um mandado de prisão preventiva em aberto. Ambos foram encaminhados ao 32º Distrito Policial, onde foram autuados por extorsão mediante sequestro. No carro utilizado pelos criminosos, foi encontrado um simulacro de revólver.

Em nota, Laninha afirmou que ela e sua família estão bem, mas precisarão reorganizar compromissos para focar na recuperação. “Foi um momento de muito medo, mas graças à rápida ação das equipes de segurança pública, tudo terminou bem. Sou muito grata aos agentes da ISU, AMC e PRE, que agiram com precisão e coragem, garantindo nossa integridade”, declarou a cantora. A dupla está agora à disposição da Justiça.

