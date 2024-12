Capitã médica da Marinha do Brasil é morta em tiroteio no Rio de Janeiro

A Marinha do Brasil confirmou a trágica morte da capitã médica Gisele Mendes de Souza e Mello, que foi atingida por um tiro na cabeça dentro do Hospital Naval Marcílio Dias, localizado no Lins, zona norte do Rio de Janeiro. O incidente ocorreu durante um evento na manhã do dia 10, quando um tiroteio eclodiu nas proximidades do hospital. Após ser ferida, Gisele foi rapidamente socorrida e levada para a sala de cirurgia. No entanto, os médicos constataram que não havia orifício de saída do projétil, o que complicou ainda mais sua situação. A Marinha manifestou suas condolências aos familiares e amigos da oficial, além de informar que está oferecendo apoio necessário neste momento difícil.

A Polícia Militar, por sua vez, relatou que agentes da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Lins estavam em operação na comunidade do Gambá, onde foram atacados por criminosos. Após o ataque, a corporação recebeu informações sobre a oficial ferida dentro do hospital, o que gerou uma mobilização imediata. Gisele Mendes de Souza e Mello era especialista em geriatria e já havia exercido a função de diretora do Hospital Naval de Brasília. Em março de 2023, ela foi homenageada no Comando do Sétimo Distrito Naval, destacando sua contribuição à Marinha e à medicina. O ocorrido gerou uma onda de consternação entre colegas e amigos.

A Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) também se manifestou sobre a tragédia. O órgão lamentou profundamente a morte da oficial e pediu uma investigação minuciosa do caso, enfatizando a necessidade de garantir a segurança da população durante as operações policiais em áreas de risco.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA