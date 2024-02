Carla Diaz desconversa sobre término com Becari: “Focada no trabalho”

Na semana passada, rumores de reconciliação com Felipe Becari e novo rompimento deixaram Carla Diaz misteriosa. Após se pronunciar nas redes sociais sobre seu atual estado civil, a atriz tem evitado comentar o caso novamente. E foi assim na Marquês de Sapucaí, na madrugada desta segunda-feira (12/2).

A coluna conversou com a artista no primeiro dia de desfiles das escolas de samba do Grupo Especial e ela desconversou ao ser questionada sobre o coração. Carla Diaz apenas disse que estava trabalhando muito neste Carnaval e também foi torcer pelas agremiações.

“Vim trabalhar no Carnaval, vim com uma marca incrível da qual sou embaixadora e que era meu sonho de adolescente. Então, estou muito feliz, focada no meu trabalho. Também vim para prestigiar as escolas de samba que eu amo, principalmente a Grande Rio”, afirmou.

Carla Diaz abre o jogo sobre atual estado civil Carla Diaz rompeu o silêncio e usou as redes sociais, nesta quarta-feira (7/2), para esclarecer os rumores envolvendo sua vida amorosa. Em um comunicado publicado no Instagram, a atriz negou que tenha se reconciliado com o ex-noivo Felipe Becari e confirmou que está solteira desde o fim da relação.

“Eu já disse que não falaria mais sobre a minha vida afetiva, mas como recentemente tenho visto várias fake news sobre mim e muitos jornalistas sérios, de uma forma responsável, foram perguntar para a minha equipe a veracidade das informações, resolvi eu mesma falar aqui para colocar um ponto final nesse disse-me-disse e nessa narrativa falsa que estão publicando”, começou dizendo.

Na sequência, Carla lamentou: “É muito desagradável ver meu nome em histórias criadas, baseadas em ‘quero cliques’. Como já havia dito há um tempo, não estou mais noiva. Terminamos o nosso relacionamento em comum acordo. Estou solteira”, falou.

Carla Diaz ainda pediu: “Então chega de historinha de novela, gente. Até porque, logo mais estarei em uma, só que na ficção e com uma linda personagem”, disse ela.

O noivado de Carla e Felipe chegou ao fim em meados de julho do ano passado, mas desde então fãs vem especulando suposta reconciliação.