Mesmo com flertes, Lula não perderá nenhum ministro para eleições

Termina hoje (05/06) o prazo para ministros do governo Lula (PT) se licenciarem de seus cargos para concorrer às eleições de outubro. Mesmo com os partidos flertando com alguns integrantes do time do presidente, o petista não perderá nenhum ministro neste ano e não será obrigado a promover uma reforma ministerial.

O caso mais notável foi o de Luciana Santos, ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação. Ela chegou a conversar com Lula sobre a possibilidade de concorrer ao pleito de Olinda (PE), mas a não garantia da pasta para o PCdoB, partido da ministra, a segurou no cargo. Lula chegou a dar o aval, mas pesou a decisão de manter o ministério com a sigla.

Marcio Macedo, ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, também foi cotado para a prefeitura de Aracaju, mas prefere concorrer ao Senado daqui dois anos. Ele muito provavelmente disputará a vaga petista com o já senador Rogério Carvalho (PT-SE).

Outro que foi sondado, mas nem conversou sobre a possibilidade, foi Rui Costa. O ministro da Casa Civil foi incensado para a prefeitura de Salvador, mas não ouviu os apelos de integrantes do diretório nacional do PT, que queriam cavar uma vaguinha para Gleisi Hoffmann na Esplanada dos Ministérios.

Lula terá que administrar uma possível debandada apenas em 2026. Daqui a dois anos, o petista pode até perder o vice, Geraldo Alckmin, já que o PSB quer o ex-governador de São Paulo disputando o Estado mais uma vez.