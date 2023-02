Carlinhos Maia refaz colar de diamantes roubado avaliado em 1,3 milhão

Influencer e humorista, Carlinhos Maia teve o seu apartamento em Maceió, Alagoas, roubado em maio 2022 e teve a milionária peça levada 07/02/2023 9:44, atualizado 07/02/2023 9:44

Quase um ano depois de ter a sua casa roubada e ter itens milionários levado pelos assaltantes, Carlinhos Maia reapareceu com um colar de diamantes avaliado em 1,3 milhão. Isso porque, algum tempo depois do crime, o humorista conseguiu recuperar as pedras preciosas e refez o acessório.

De acordo com a Quem, Carlinhos pediu para que o mesmo joalheiro idealizasse a nova peça, que levou três meses para ficar pronta. Segundo Paulo Teixeira, que conversou com o portal da Globo, o colar é igual ao anterior. O designer ressaltou a importância de comprar produtos registrados como o do humorista.

“Quebraram ele todo e enterraram, mas os diamantes eram todos registrados e esse tipo de produto é muito difícil passar para frente no mercado paralelo. Depois de recuperados, remontei. É uma joia exclusiva. São 36 pedras de diamantes de mais de 1CT cada, todos com GIA”, contou Teixeira.

A estreia do novo acessório de Carlinhos foi no batizado de Maria Flor e Maria Alices, filhas de Virgínia Fonseca e Zé Felipe, no último domingo (5/2).

Luiz Carlos Ferreira dos Santos, mais conhecido como Carlinhos Maia, nascido em 1991, é um influenciador digital, empresário, ator e humorista brasileiro. Natural de Penedo, Alagoas, Carlinhos é considerado um fenômeno da internetReprodução/Instagram

De origem simples, Carlinhos Maia foi adotado pelo casal Vírgílio e Maria quando tinha apenas dois dias de vidaInstagram/Reprodução

Na juventude, passou a divulgar nas redes sociais o dia a dia dele, da família e de moradores da Vila Primavera, onde morava. Sempre com muito humor, o comediante fazia piadas sobre tudo e começou a chamar a atenção dos internautasReprodução

Carlinhos Maia Reprodução/Instagram

Devido à personalidade ímpar, o sucesso do influencer rendeu a ele milhões de seguidores, convites para estrear na televisão e a oportunidade de viajar pelo Brasil apresentando shows com sua peçaReprodução/Instagram

Em 2018, o humorista conquistou o segundo lugar no ranking de stories mais assistidos do mundo, ficando atrás de ninguém menos que Kim Kardashian. Em 2019, integrou o elenco de Os Roni, do Multishow, e, tempos depois, protagonizou, ao lado da equipe dele, o reality Uma Vila de Novela, também do MultishowMultishow/Divulgação

Já em 2020, o influencer atingiu a marca de 2 bilhões de impressões no Instagram e, atualmente, conta com mais de 24 milhões de seguidores na redeReprodução / Instagram

Em fevereiro de 2019, Maia assumiu ser homossexual e apresentou Lucas Guimarães como namorado. Na época, os dois estavam juntos há quase 10 anos. Em maio do mesmo ano, Lucas e Carlinhos se casaram em uma cerimônia civilReprodução / Instagram

Com o sucesso estrondoso, também surgiram diversas polêmicas. Além de realizar festas durante a pandemia, Carlinhos também chegou a perder dezenas de patrocinadores e milhares de seguidores por ter curtido um post que ironizava a depressão do também humorista Whindersson Nunes, com quem estava brigadoReprodução

Além disso, o humorista chegou a ser processado pela artista plástica Laudice Rocha após riscar, sem autorização, o quadro da profissional, exposto em um hotel. Embora afirme que tinha permissão do local, Maia perdeu o processoReprodução/Instagram

Recentemente, Carlinhos Maia revelou crise no relacionamento com o marido Lucas. Ele, inclusive, foi flagrado ao lado de amigos em uma festa sem utilizar aliança. Segundo o jornalista Leo Dias, o abalo no casamento aconteceu devido à mudança de Lucas para São Paulo, onde foi estudar teatroReprodução

“Carlinhos estava acostumado a sempre chegar em casa, e eu estar lá esperando ele. Agora não estou, porque vivo em São Paulo. Mas isso é uma fase, vai passar, são só seis meses e o amor continua o mesmo. Amo ele da mesma forma e ele me ama”, explicou LucasDivulgação

