Prefeito Marcelo destaca aspectos sobre gestão 2021,2024

Iniciada a segunda metade do seu atual mandato, o prefeito de Itamaraju, Dr. Marcelo Angênica, concedeu entrevista à Rede Sollo de Comunicação, ocasião em que destacou ações da gestão até o mês de fevereiro de 2023.

Dr. Marcelo foi reeleito em 2020 com uma votação que superou sua primeira disputa, chegando a mais de 17,5 mil eleitores itamarajuenses apoiando a continuidade de seu trabalho.

Segundo o gestor, um bom planejamento garante que o município siga como um canteiro de obras, com investimentos de recursos próprios em vários pontos, tanto na sede como nos distritos, povoados e zona rural.

“Há algum tempo, a gente tem conseguido manter um ritmo bom de trabalho e não parou. Com planejamento, como eu tenho falado, a gente consegue manter um ritmo muito bom de obras“, disse Angênica.

Pavimentação

Atualmente, em pavimentação com recursos próprios, Itamaraju tem cinco frentes de de serviço. Dr. Marcelo detalha “o bairro Liberdade, eu falo liberdade porque são vários bairros, as paralelas da rodovia BA, a gente está fazendo uma urbanização ali, com iluminação, vai ter praça, academia a céu aberto e principalmente, a infraestrutura nas paralelas da BA ali, que está ficando muito bonito. A gente está na metade da obra“.

“Além dali, a gente tá fazendo pavimentação no bairro Rosa Alegre, bairro Novo Prado, Várzea Alegre do Prado, bairro de Fátima e no bairro Bela Vista. Então a gente tem essas cinco frentes de pavimentação“, acrescenta o prefeito.

Educação

Além disso, o gestor municipal informou que estão sendo construídas quatro creches no município, sendo que a do bairro Cristo Redentor, provavelmente, será entregue em abril.

Além desta, existem “do bairro Itatiaia, que também está em fase bem adiantada; do bairro Várzea Alegre, uma demanda, desde que eu entrei na gestão, a população da Várzea Alegre tem cobrado essa creche e a obra já está em andamento, em 30 ou 45% da obra, e a creche do bairro Marotinho“, destacou.

A previsão é de que todas as quatro creches sejam entregues até o meio do ano. Ele também citou uma reforma ampla que vem sendo feita em mais seis escolas do município. Em Nova Alegria, onde a enchente levou a unidade escolar, um trabalho de terraplanagem tem avançado.

Pacote de obras

Dentro do pacote de obras, está a construção da Praça do Piraji e, a partir do mês que vem, inicia a obra do posto de saúde do bairro São Domingos. “Então a gente tá tendo, graças a Deus, um planejamento de uma quantidade muito boa de obras“.

Sobre a Lagoa do Jacaré, que é uma cobrança muito grande do município de Itamaraju, o prefeito disse que “a obra ficou paralisada por problemas com empreiteiro, mas a obra já está em andamento num ritmo bastante acelerado“.

Como resultado das fortes chuvas, outras obras citadas por Dr. Marcelo são:

o acesso ao povoado de São Paulinho, que é a ponte chamada Pedra Grande; já foi licitada e, provavelmente, depois do carnaval, a empresa inicia a obra;

a ponte do chamado Córrego do Ruim, que foi uma obra mais complexa, inicia também após o carnaval;

e a da estrada de Campo Alegre, está sendo executada, já na metade da obra.

“É muita obra, graças a Deus, um volume muito grande no município. Isso me deixa muito satisfeito e muito realizado, em poder levar essa expectativa para a população, de que o município tem condições de continuar trabalhando favorecendo nosso povo“, finalizou Dr. Marcelo.