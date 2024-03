Carlos Bolsonaro já “aconselhou” Lula a pedir asilo para evitar prisão

O vereador Carlos Bolsonaro já “aconselhou” um ex-presidente da República a pedir asilo para escapar da prisão. A recomendação foi dada Lula em 2016, quando o então ex-presidente petista era investigado pela Lava Jato.

Em meados de abril daquele ano, o filho 02 de Jair Bolsonaro fez uma postagem no Twitter (atual X) sobre a situação de Lula. Nela, sugeriu que ou Lula pedia asigolo ou acabaria preso até o meio do ano.

“Amigos, tenho um segredo nem tão secreto assim para contar: Lula pede asilo para outro ‘país’ ou Lula será preso até meio do ano!”, escreveu Carlos.

Em março daquele ano, Lula tinha sido alvo da 24ª fase da Lava Jato. O petista foi conduzido coercivamente para prestar depoimento e explicar sua relação com empreiteiras envolvidas no esquema de corrupção na Petrobras.

A previsão de Carlos acabou não sendo tão precisa. Lula foi preso somente em abril de 2018, dois anos depois do conselho dado pelo vereador carioca para o então ex-presidente.

Asilo para Bolsonaro? O tema “asilo” voltou aos holofotes após o jornal americano New York Times revelar que Jair Bolsonaro passou dois dias, entre 12 e 14 de fevereiro, hospedado na Embaixada da Hungria em Brasília.

Bolsonaro foi à representação diplomática quatro dias depois de ter o passaporte apreendido por ordem do ministro do STF Alexandre de Moraes e horas depois de convocar um ato em seu desagravo na Avenida Paulista.

À coluna, o próprio Bolsonaro admitiu que esteve na embaixada. A defesa do ex-presidente, entretanto, nega que pediu asilo à Hungria e diz que foi apenas conversar com autoridades húngaras.

Como revelou a coluna, Carlos Bolsonaro visitou o pai na embaixada no periodo em que o ex-presidente se abrigou no local. A visita ocorreu na noite do dia 13 de fevereiro, terça-feira de Carnaval.