Carluxo acertou: foto de Bolsonaro costurado pós-facada bate recorde de curtidas

O ataque terrorista no último domingo e a inevitável conexão com Jair Bolsonaro fizeram o social media do pai, Carlos Bolsonaro, sacar da cartola uma estratagema recorrente quando o pai se vê acuado: a foto do então candidato na cama do hospital, todo costurado, após a facada desferida por Adélio Bispo.

Não é à toa que Carluxo usa essa foto em momentos de pânico. Dados coletados pela consultoria Ativaweb, de análise de dados em redes sociais, apontam que a nova postagem no hospital já ultrapassa o número de curtidas da postagem de maior sucesso de Bolsonaro em 2022, que também mostrava o ex-presidente em uma cama de hospital.

A nova publicação também desponta como a mais relevante do perfil do ex-presidente nos últimos dois anos.

Segundo os dados analisados, já são mais de 3,2 milhões de curtidas na publicação de 9 de janeiro de 2023, contra 2 milhões da publicação de 03 de janeiro de 2022, a mais curtida do ano anterior.

Ao contrário do que pode parecer, a considerar pelo silêncio que o ex-presidente vinha mantendo, Bolsonaro aparece neste início de ano com uma taxa de engajamento dentro dos parâmetros de todo o ano de 2022, oscilando entre 4% e 5%, patamares bem acima da média de grandes perfis, e batendo recorde de curtidas.

Para Bolsonaro, foi importante o forte engajamento nas duas redes sociais mais relevantes do país, Instagram e Facebook, num momento em que sua eventual prisão ganhou força.

acampamento-bolsonarista-qg-exército-brasília-pmdf-desocupação

Hugo Barreto/Metrópoles

Acampamento de bolsonaristas em frente ao QG começa a ser desmobilizado no DF2

Ações não começaram, por enquanto, pois bolsonaristas têm deixado o local espontaneamenteHugo Barreto/Metrópoles

Acampamento de bolsonaristas em frente ao QG começa a ser desmobilizado no DF5

Alguns acampados deixam o local com malas e colchõesHugo Barreto/Metrópoles

Acampamento de bolsonaristas em frente ao QG começa a ser desmobilizado no DF6

Determinação pela desocupação da área partiu do ministro Alexandre de Moraes, do STFHugo Barreto/Metrópoles

Acampamento de bolsonaristas em frente ao QG começa a ser desmobilizado no DF7

Militares acompanham açãoHugo Barreto/Metrópoles

Acampamento de bolsonaristas em frente ao QG começa a ser desmobilizado no DF8

Bolsonaristas fazem as malas e deixam acampamento Hugo Barreto/Metrópoles

WhatsApp Image 2023-01-09 at 08.16.04 (1)

Imagens da câmera de segurança no Eixo Monumental mostram via de acesso ao SMU interditada Imagem cedida ao Metrópoles

WhatsApp Image 2023-01-09 at 08.16.04

O acesso dos carros ao QG está proibido Imagem cedida ao Metrópoles

qg(4)

Militares controlam o acesso de veículos no local Imagem cedida ao Metrópoles

qg 1

CBMDF presta apoio à PMDF no local Imagem cedida ao Metrópoles

qg(3)

Bolsonaristas tentam deixar o local por via de acesso ao Noroeste Imagem cedida ao Metrópoles

qg(5)

Manifestantes antidemocráticos tentam deixar o QG pelos fundos Imagem cedida ao Metrópoles

qg(7)

Um grupo se reuniu próximo à via de acesso ao NoroesteImagem cedida ao Metrópoles

Acampamento de bolsonaristas em frente ao QG começa a ser desmobilizado no DF1

Acesso para veículos está proibido na regiãoHugo Barreto/Metrópoles

Acampamento de bolsonaristas em frente ao QG começa a ser desmobilizado no DF4

Militares do Exército e da polícia do DF se preparam para ação em frente ao QG do ExércitoHugo Barreto/Metrópoles