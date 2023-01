‘Carnaval é fundamental para São Paulo’, diz Ricardo Nunes durante visita a escolas de samba

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), visitou nesta segunda-feira, 30, a nova sede da Liga das Escolas de Samba de São Paulo. Ele foi recebido pelo presidente da Liga, que agradeceu o trabalho feito pela prefeitura, tanto financeiro quanto em relação ao trabalho humano para a retomada do carnaval pós-pandemia. O prefeito fez visitas aos galpões das escolas de samba e insistiu que o período é muito importante para a cidade, já que gera empregos, traz visibilidade e se preocupa cada vez mais com a inclusão. “O carnaval tem uma importância fundamental para a cidade de São Paulo pela expressão cultural, pela geração de emprego e renda. É realmente uma festa bonita da população de São Paulo. Noite passada eu estive na quadra da Mancha Verde, que tem um projeto fundamental chamado Samba Com as Mãos, onde a gente vai ter os intérpretes para demonstrar o quão importante é o carnaval não deixar de olhar para a questão da diversidade e da inclusão”, disse Nunes. O prefeito também falou sobre o carnaval de rua e sua importância, gerando emprego para 15 mil pessoas durante o mês e que São Paulo espera receber 15 milhões de pessoas durante o período de festa.

*Com informações do repórter Victor Moraes