Carnaval: polícia recupera 110 celulares e detém 14 pessoas em blocos

São Paulo – As polícias Civil e Militar recuperaram ao menos 110 celulares roubados ou furtados durante os blocos de pré-Carnaval nesse final de semana em São Paulo. Além disso, quatorze pessoas foram presas ou apreendidas.

Na zona oeste, três mulheres e um homem foram presos em flagrante e uma adolescente foi apreendida, em Pinheiros e na Barra Funda. No total, foram 44 aparelhos recuperados na região.

Também em Pinheiros, um homem foi detido pela Polícia Militar com 31 cartões bancários e uma máquina de cartão escondidos. Ele afirmou à polícia que adquiriu os cartões de uma pessoa dentro de um bloco.

No centro, a polícia prendeu cinco mulheres e um homem por furto de celulares. 64 aparelhos foram apreendidos. Na mesma região, três adolescentes foram detidos. Um celular avaliado em R$ 8 mil que estava com eles foi devolvido à vítima.

Também no centro, um homem de 36 anos que era procurado pelo crime de roubo foi preso na rua Conselheiro Crispiniano.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), a PM atuou neste final de semana de pré-Carnaval com cinco mil viaturas, 518 cavalos, 283 cães, 24 aeronaves e 168 drones. As equipes também contaram com policiais à paisana nos eventos.