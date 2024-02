Carro de ator desaparecido foi visto em cidade no Rio de Janeiro

O carro do ator Edson Caldas Barboza teria sido visto em Japeri, uma cidade do Rio de Janeiro na qual o celular dele já havia sido rastreado. Conhecido por fazer parte da novela Gênesis, da Record TV, o homem desapareceu na última sexta-feira (2/2) após entrar em um carro com um desconhecido.

De acordo com informações enviadas pela família do homem ao Bom dia RJ, uma câmera de vigilância filmou o carro passando por uma via de Japeri. As imagens foram localizadas pelos familiares, que rastrearam o celular de Edson até o local e encontraram o registro.

O carro é um Fiat Doblô branco com capô preto, segundo detalhou a mulher do desaparecido, Jennyffer Vieira. Ao jornal, ela explicou que tentaram encontrar mais informações na região em que localizaram o celular e assim chegaram até as imagens.

“A gente bateu lá de porta em porta. Mostramos a foto dele e perguntamos. Aí conseguimos uma câmera que mostra o carro passando na via de lá, só que não podemos divulgar por causa da investigação. Já está na mão da polícia. O carro passou naquele sentido ali, ou ele pegou o Arco Metropolitano, ou pegou o sentido Seropédica”, detalhou.

Ela falou ainda sobre o momento do desaparecimento do marido, que parou em um bar no bairro onde mora, Coelho Neto. “A dona do bar falou para o meu cunhado que ele (Edson) abriu a cerveja e, quando começou a beber, esse rapaz chegou, chamou ele, conversou. Ele largou a cerveja, eles entraram no carro e saíram. Ela falou que ele é um rapaz pardo, moreno, mas a gente não sabe porque, até então, a gente não viu as câmeras para tentar identificar essa pessoa.”

“Meus filhos estão passando mal desde o dia que souberam. Minha filha mais nova, que é agarrada com ele, está com febre. Estamos desesperados”, disse a esposa em entrevista ao jornal Fala Brasil.