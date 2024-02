Velório de estudante encontrado morto no DF deve acontecer nesta 5ª

O velório do estudante da Universidade de Brasília (UnB) Lucas da Silva Resende Monte (foto em destaque), de 20 anos, está agendado para acontecer nesta quinta-feira (15/2) no cemitério Campo da Esperança, na Asa Sul. A informação foi compartilhada pelo pai do jovem por meio das redes sociais. Não foi divulgado quando e onde ocorrerá o enterro.

O corpo do jovem foi encontrado, na terça-feira (13/2), no fundo do lote da casa do amigo que o jovem foi visitar, em Sobradinho. Segundo o delegado-chefe da 13ª Delegacia de Polícia (Sobradinho), Hudson Maldonado, que investiga o caso, o terreno que abriga a residência é “grande”, tem mato alto e a parte do quintal onde o cadáver do rapaz estava não é pouco frequentada pelos moradores do imóvel.

Colega de Lucas disse ao pai do jovem que amigo teria desaparecido sem celular, sem mochila e sem ser notado Reprodução

Lucas cursava educação física na Universidade de Brasília (UnB) Reprodução

Corpo da vítima tinha sinais de esfaqueamento Reprodução

Família do estudante de educação física registrou boletim de ocorrência na data em que ele sumiu Reprodução

Lucas foi encontrado morto na casa do amigo que havia ido visitar, em Sobradinho Reprodução

Lucas da Silva Resende Monte desapareceu em 10 de fevereiro de 2024 Reprodução

De acordo com a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), o corpo da vítima estava sem camisa e com as calças abaixadas até o meio da coxa. O jovem recebeu diversas facadas no peito, e não havia indícios de luta corporal – comumente observados quando alguém tenta se defender de outra pessoa.

A perícia inicial da PCDF verificou que Lucas pode ter sido golpeado e morto no mesmo local onde foi achado o corpo. Todo o imóvel passou por testes com luminol, para apurar eventuais vestígios de sangue, mas não foram identificadas marcas, nem mesmo lavadas.

Ao Metrópoles Hudson Maldonado, afirmou que, apesar de trabalhar com a hipótese de ter havido um homicídio, outras linhas de investigações não estão descartadas.

“Queremos saber, em uma segunda linha, se pode ter ocorrido um suicídio, considerando inclusive a possibilidade de [as] lesões [serem] superficiais, rasas na maior parte do corpo do Lucas. Tudo isso será verificado de forma bem refinada no curso da investigação”, salientou o delegado-chefe.

O caso O universitário estava desaparecido desde 10 de fevereiro. Pai da vítima, o servidor público Rodrigo Monte, 42, contou à reportagem que, no dia do desaparecimento, um dos colegas de Lucas entrou em contato com ele e afirmou que o estudante havia sumido.

Além disso, esse colega teria dito que Lucas havia deixado o condomínio sem celular, sem mochila e sem ser notado.

Em depoimento, um amigo da vítima contou à PCDF que, na sexta-feira-feira (9/2), tinha passado com Lucas por um bloco de pré-Carnaval no Setor Bancário Sul (SBS). Na sequência, a dupla, acompanhada de outros dois colegas, foi para a casa do depoente, no condomínio Alto da Boa Vista, em Sobradinho – onde todos viraram a noite.

O morador do imóvel relatou ainda que soube de “um fato que causou desconforto em Lucas” e que o universitário teria tentado “ficar” com um dos colegas dentro da casa, mas foi rejeitado. Após a negativa, a vítima supostamente deixou o endereço “por uma saída lateral”.

Na madrugada de domingo (11/2), porém, o pai do universitário mandou mensagem para o celular do filho e, pela manhã, recebeu resposta em nome de um quarto amigo do estudante. Esse remetente seria próximo de Lucas, segundo Rodrigo contou à PCDF, e afirmou que o jovem teria desaparecido.

O pai do rapaz disse que verificou câmeras de segurança do condomínio Alto da Boa Vista, mas não havia gravações do momento em que Lucas teria deixado a casa do amigo. Na manhã desta quarta-feira (14/2), ao menos seis pessoas prestaram depoimento na 13ª DP.