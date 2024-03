Carro roubado do pai do cantor MC Gui é recuperado após 40 minutos

São Paulo – O empresário Rogério Alves, pai do cantor MC Gui, teve o carro roubado na tarde desta sexta-feira (1º/3) no bairro do Tatuapé, zona leste de São Paulo.

O veículo foi comprado há cerca de 10 dias e não tinha placa. Alves estacionava o carro na frente de uma produtora quando foi abordado por um criminoso que desceu de uma moto. Ele estava com capacete e uma bolsa de entregador.

O roubo foi registrado pela câmera de segurança do local. O bandido estava armado e obrigou o pai de MC Gui a deixar no chão.

De acordo com a advogada que representa Rogério Alves, Marcella Nicastro Soller, o veículo foi localizado 40 minutos depois em uma rua a aproximadamente 5 km do local onde ocorreu o roubo.

“O assaltante demorou para sair com o veículo, pois não encontrava a chave, porém, logo na sequência, saiu com o carro e o Rogério permaneceu no chão por alguns segundos, até que se levantou, assustado. O carro estava aproximadamente a 5 km do local do roubo. Foi localizado 40 minutos depois, pelo rastreador”.

MC Gui está em Dubai, nos Emirados Árabes, e comentou sobre o roubo sofrido pelo pai nas redes sociais: “Tô no corredor do hotel aqui e só passar pra tranquilizar os fãs. Meu pai tá bem. Importante é a vida do meu coroa”.

O caso foi registrado por meio da delegacia on-line pela vítima e será investigado. A Secretaria da Segurança Pública (SSP) não se manifestou sobre o crime até o momento. O espaço segue aberto.