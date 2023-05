Carros elétricos: vendas batem recorde e agitam mercado brasileiro

A venda de carros elétricos e híbridos no Brasil no primeiro quadrimestre de 2023 foi um sucesso, segundo dados da Associação Brasileira do Veículo Elétrico. Foram 4.793 unidades emplacadas (só de leves) em abril, numa elevação de 53,5% sobre o mesmo mês do ano passado.

Dados da Senatran, que substituiu o Denatran, mostram que houve um crescimento de aproximadamente 500% na frota de elétricos, passando de 24,6 mil em 2019 para 124,4 mil em 2023.

Raphael Brito, sócio e proprietário da Solarprime, comenta que a demanda por esse tipo de veículo vai estimular o mercado de carregadores elétricos. Em dezembro de 2022, segundo a Associação Brasileira do Veículo Elétrico, já existiam 3 mil eletropostos, entre públicos e semipúblicos no país.

Aplicativos – A Aliança pela Mobilidade Sustentável, que acaba de completar um ano tentando democratizar a eletrificação de carros no Brasil, quer – já em 2023 – atingir a marca de mil veículos eletrificados na frota da 99 e mil postos de carregamento na cidade de São Paulo. Várias empresas, da 99 à BYD e à Movida, já investiram R$ 35 milhões em ações em prol da mobilidade sustentável. Hoje, já há 485 modelos circulando pela plataforma. Foram mais de 110 mil passageiros impactados, com mais de 75 mil corridas realizadas – e 550 mil quilômetros rodados.

Usar um carro elétrico pode ser mais vantajoso e econômico.

“Isso porque o consumo médio de um veículo elétrico varia de 15 kWh a 25 kWh para cada 100 km. Portanto, percorrer mil km pode custar, por exemplo, entre R$ 105 e R$ 175, considerando uma tarifa média de R$ 0,70/kWh. Dos modelos disponíveis no Brasil, a autonomia varia de 150 km a 530 km com uma carga completa. Considerando o valor médio da gasolina no país, de R$5,51 e uma média de 12 km por litro, seria preciso desembolsar um valor de cerca de R$ 457 para abastecer um carro a combustão”, explica Rafael Brito.

Vem aí o Volvo EX30 – A marca sueca Volvo prometeu revelar o seu novo modelo de crossover, totalmente elétrico, no dia 7 de junho, às 8h30. É um modelo global, que chegará ao Brasil já no ano que vem em função do desempenho em vendas do grupo no país.

O modelo será menor (4,10m a 4,30m) do que o também novo EX90 e vem sendo revelado aos poucos: dos faróis com assinatura em LED do tipo martelo de Thor às lanternas verticais.

E por falar em Volvo, ela acabar de lançar um site para estabelecimentos (postos, varejões, restaurantes, hosteis, shoppings etc) receberem carregadores rápidos. Basta acessar https://eletropostosvolvocars.com.br. O site também serve para os usuários acharem o eletroposto mais próximo da localização, o nome do estabelecimento e o endereço.

A expansão da infraestrutura, aliás, não para: depois do anúncio da primeira fase com 13 eletropostos, agora a marca anuncia mais 15 pontos de carga rápida, todos nas regiões Sul/Sudeste do país.