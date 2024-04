Cartões de confirmação do CNU, com locais de prova, saem nesta quinta

O governo federal disponibiliza, a partir das 10h desta quinta-feira (25/4), o cartão de confirmação do Concurso Público Nacional Unificado (CNPU), conhecido como “Enem dos Concursos”. O documento trará informações sobre o local de aplicação das provas para cada candidato.

Faltam quase duas semanas para as provas, que têm 2.144.397 de inscritos e concorrem a 6.640 vagas distribuídas em 21 órgãos federais. As provas serã aplicadas em 5 de maio, em 228 cidades.

Foto colorida monitor computador site Concurso Público Nacional Unificado – metrópoles

Wey Alves/Metrópoles

Foto colorida celular site Concurso Público Nacional Unificado – metrópoles

Pedro Iff/Metrópoles

Foto colorida celular site Concurso Público Nacional Unificado – metrópoles

Pedro Iff/Metrópoles

Para acessar o cartão de confirmação, o inscrito precisa fazer login com os dados da conta gov.br no site oficial do CNPU e acessar a “Área do Candidato”. O documento vai informar o número de inscrição, data, hora e local de prova, além do registro que a pessoa inscrita terá direito a atendimento especializado ou tratamento pelo nome social, se for o caso.

Em casos de erros no cartão de confirmação, o candidato pode solicitar uma nova via com a Fundação Cesgranrio, banca organizadora do concurso. Embora não seja obrigatório, é recomendado levar o documento impresso no dia da prova.

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) divulgou nessa terça-feira (23/4) uma série de novas medidas para a primeira edição do Enem dos Concursos. O Metrópoles explica todos os pontos do certame a seguir:

— O que pode levar:

Cartão de Confirmação – impresso ou pelo aplicativo Documento de identidade original com foto Caneta preta transparente Alimentos em embalagens transparentes, que devem estar lacrados. Entre eles, a garrafa de água Recomenda-se o uso de roupas leves e confortáveis — Não pode:

Acessórios como: relógio, óculos escuros, chapéu, boné, gorro etc Canetas coloridas Alimentos fora de embalagens transparentes — Serão eliminados do CNPU:

Os candidatos podem ser eliminados caso estejam com aparelhos sonoros, fonográficos, de comunicação ou de registro, eletrônicos ou não, tais como:

agendas eletrônicas e(ou) similares gravadores pendrive mp3 player e/ou similar fones de ouvido chaves com alarme relógios de qualquer natureza telefones celulares microcomputadores portáteis e/ou similares Horários As provas do Enem dos Concursos serão aplicadas em dois turnos: pela manhã e pela tarde.

Segundo cronograma do MGI, no turno da manhã, os portões serão abertos às 7h30 e fecharão às 8h30. A prova deverá ser feita entre 9h e 11h30. Os candidatos deverão responder:

Blocos 1 a 7 (ensino superior): 20 questões objetivas sobre conhecimentos gerais e uma questão dissertativa de conhecimento específico Bloco 8 (ensino médio): 20 questões objetivas sobre conhecimentos gerais e redação Pela tarde, a abertura dos portões está marcada para às 13h e o fechamento ocorrerá às 14h. A prova precisará ser concluída entre 14h30 e 18h. Confira o tipo de questões:

Blocos 1 a 7 (ensino superior): 50 questões objetivas de conhecimentos específicos, com provas diferentes para cada bloco temático Bloco 8 (ensino médio): 40 questões objetivas Lembre-se que o tempo mínimo de permanência nos locais de provas, em ambos os turnos, é de duas horas. O candidato que sair antes desse período será eliminado do concurso.

Vale ressaltar que não será permitido ficar com os cadernos de provas após a aplicação, seja no turno da manhã ou da tarde, bem como fazer anotações do gabarito na folha de papel do cartão de inscrição.

Confira os blocos temáticos do “Enem dos Concursos” Bloco 1 – Administração e Finanças Públicas (727 vagas) Bloco 2 – Setores Econômicos, Infraestrutura e Regulação (597 vagas) Bloco 3 – Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Agrário (530 vagas) Bloco 4 – Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação (971 vagas) Bloco 5 – Políticas Sociais, Justiça e Saúde (1.016 vagas) Bloco 6 – Trabalho e Previdência (359 vagas) Bloco 7 – Dados, Tecnologia e Informação (1.748 vagas) Bloco 8 – Nível Intermediário (692 vagas) O cronograma do CPNU: Divulgação dos dados finais de inscrições: 29 de fevereiro Divulgação dos cartões de confirmação: 29 de abril Aplicação das provas: 5 de maio Divulgação dos resultados das provas objetivas e preliminares das provas discursivas e redação: 21 de junho Divulgação final dos resultados: 30 de julho Início da convocação para posse e cursos de formação: 5 de agosto