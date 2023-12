Nos dias 09 e 10 de dezembro, a Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas deu continuidade às semi finais do Campeonato Municipal de Futebol 2023 no Estádio Municipal Antônio Rodrigues Santana (conhecido como Tomatão). Confira o placar:

SUB 17

Portela 03 X 02 Nova Andradina

AMAB TN 02 X 01 Ass. Desportiva Liberdade

SÉRIE A

São Lourenço 00 X 03 Botafogo

Beira Rio Red Bull 01 X 01 AMV

Série B

Muniz FC 02 X 02 RP

Ass. Desp. Liberdade 00 X 05 Grêmio/Juracitaba

Executado com recursos próprios da administração pública e em parceria com a Liga de Futebol de Teixeira de Freitas, a competição tem como objetivo formar as categorias de base da seleção municipal para maior valorização, visibilidade e estrutura aos atletas da casa — sendo esta uma inserção inédita no campeonato, que completa 34 anos de realização em campo teixeirense.

A Grande Final ocorrerá no dia 23 de dezembro, a partir das 10 horas, no Tomatão. Confira programação:

Sub 17

Portela X Amab Tn

Série B

Rp X Grêmio/Juracitaba

Série A

Botafogo/Panf. Souza Mendes X Beira Rio Redbull

O post Confira o placar do Campeonato Municipal de Futebol no último fim de semana; Grande Final ocorre no dia 23 apareceu primeiro em Prefeitura de Teixeira de Freitas – Bahia.