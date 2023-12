Casa Branca lança “linha direta” com presidente dos EUA, Joe Biden

Estratégia do governo norte-americano busca aproximar o chefe do executivo da população, que poderá ligar ou mandar um “bipe”

Foto de divulgação da Casa Branca para a “linha direta” com o presidente Joe Biden Reprodução X/@WhiteHouse

PODER360 28.dez.2023 (quinta-feira) – 13h10



O governo norte-americano lançou na 4ª feira (27.dez.2023) uma “linha direta” com o presidente Joe Biden. Segundo a Casa Branca, as pessoas podem utilizar o número para enviar um “bipe” ou ligar para Biden.

O anúncio foi publicado no perfil do X (ex-Twitter) da Casa Branca. Na foto divulgada, o chefe do executivo aparece usando um celular, para onde aponta uma flecha escrito: “Mande uma mensagem para o presidente Biden”.

Na imagem, também consta o número (302) 4040-0880, que a população deve usar para se conectar com o presidente.

Call him, beep him if you want to reach President Biden.

(302) 404-0880. pic.twitter.com/I2A3rymRNA

— The White House (@WhiteHouse) December 27, 2023

Em resposta à postagem, um usuário da rede social divulgou um print em que fez a tentativa de enviar uma mensagem de texto ao número indicado pelo governo. Em resposta, o interlocutor retorna dizendo que não poderá responder a todas as mensagens, mas “dará seu melhor”.