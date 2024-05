Casa onde família foi morta estava com fogão aceso e botijão em chamas

São Paulo — A casa onde três pessoas da mesma família foram encontradas mortas, em Agudos, no interior de São Paulo, estava com os bocais do fogão acesos e um botijão de gás em chamas, segundo o boletim de ocorrência obtido pelo Metrópoles.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e contiveram o incêndio no local do crime. Ambulâncias do Samu também estiveram na residência para prestar socorro e precisaram aguardar o botijão ser retirado da casa. As mortes das vítimas foram confirmadas ainda no local.

Aparecido Roberto Carrasco, de 74 anos, e Joana Fátima Sanches Carrasco, de 70, foram encontrados mortos em casa Reprodução/Redes Sociais

Valdinei de Souza, de 57 anos, foi encontrado morto junto aos sogros Reprodução/Redes Sociais

Um casal e o genro foram encontrados mortos dentro de casa Reprodução/Redes Sociais

Casal e genro foram encontrados mortos dentro de casa Reprodução/TV Tem

Familiares são velados no Cemitério Municipal de Agudos Reprodução/Google Street View

Aparecido Roberto Carrasco, de 74 anos, Joana Fátima Sanches Carrasco, de 70, e o genro deles, Valdinei Sousa, de 57, foram encontrados com sinais de esfaqueamento pela filha e esposa das vítimas, na manhã dessa sexta-feira (24/5).

De acordo com o registro da ocorrência, ela disse à polícia que se preocupou com o marido, que havia saído para se exercitar sem levar o celular. A mulher foi até à casa dos pais procurá-lo e, ao chegar, deparou-se com os três já sem vida.

Antes, ela havia tentado ligar para os pais, mas não foi atendida. O marido dela fazia caminhadas todas as manhãs e, durante o percurso, costumava passar pela casa dos sogros, segundo o depoimento.

Os corpos estavam estirados, um em cada cômodo da casa, disse a mulher, que acionou a Polícia Militar (PM). Os agentes relataram que havia sangue espalhado pela cozinha, sala e sala de jantar da casa.

De acordo com o boletim, nenhum objeto de valor foi levado da casa da família.

O caso foi registrado como homicídio na Delegacia de Agudos. A perícia foi acionada para o local da ocorrência e as vítimas foram encaminhadas para exame necroscópico, informou a Secretaria da Segurança Pública (SSP).

As três vítimas estão sendo veladas no cemitério público da cidade neste sábado (25/5). A cerimônia de sepultamento deve ocorrer ainda nesta tarde.