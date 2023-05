Casal compra drone pela internet e recebe artefato explosivo em Salvador

Um casal comprou um drone pela internet e recebeu uma bomba. O caso aconteceu no Vale dos Lagos, em Salvador, na última sexta-feira (5).

De acordo com a Polícia Militar, policiais da 50ª Companhia Independente (Sete de Abril) estavam fazendo rondas quando foram acionados devido a uma suspeita de bomba na rua Jardim das Limeiras.

Ao chegar no local, os PMs constataram o fato. O Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) foi acionado e, em seguida, o perímetro isolado para a avaliação do conteúdo, de acordo com o protocolo em situações de suposto explosivo. Ainda segundo a PM, o material foi neutralizado no local de maneira segura.