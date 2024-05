Justiça de SP ordena prisão preventiva de motorista do Porsche

O Tribunal de Justiça de São Paulo determinou a prisão preventiva de Fernando Sastre de Andrade Filho, motorista do Porsche envolvido em um acidente fatal na zona leste de São Paulo no mês passado. A decisão veio após o Ministério Público recorrer contra a negativa da primeira instância em conceder a prisão, argumentando sobre a alta velocidade e a possível embriaguez do motorista no momento do acidente. O desembargador João Augusto Garcia concedeu a liminar solicitada pelo MP, decretando a prisão preventiva de Sastre Filho. O magistrado também revogou as medidas cautelares anteriores que suspenderam a carteira de motorista e a proibição de se aproximar das testemunhas, devido à prisão imposta. A fiança de R$ 500 mil permanece válida para possíveis indenizações à família da vítima.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Fernando dirigia o Porsche que colidiu a mais de 110 km/h na traseira do carro do motorista de aplicativo Ornaldo da Silva Viana, resultando na morte deste último e em ferimentos graves de Marcus Vinicius Machado Rocha, passageiro do veículo de luxo. Anteriormente, o juiz da primeira instância negou o pedido de prisão preventiva feito pela promotora Monique Ratton, alegando que o empresário não teria bebido antes do acidente. No entanto, o Ministério Público argumentou que testemunhas afirmaram o contrário, incluindo o descumprimento das medidas cautelares. Ele agora é réu por homicídio doloso qualificado e lesão corporal gravíssima, por assumir o risco de matar e ferir no acidente. Em nota, a defesa de Sastre Filho disse que “recebeu a decisão liminar do Tribunal de Justiça, que decretou a prisão preventiva e irá cumpri-la” e que recorrerá dessa decisão porque entende que as 8 medidas cautelares anteriormente importas, eram mais que suficientes”.