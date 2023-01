Casal é executado dentro de imóvel por grupo armado em Jequié

Um casal foi morto a tiros dentro de casa na madrugada desta segunda-feira (23) em Jequié, no sudoeste baiano. Adriel Barbosa Ribeiro, de 31 anos, e Carine de Jesus Santos, de 24, estavam no local quando os suspeitos invadiram o imóvel atirando neles, que morreram no local.

Segundo a Polícia Civil, as primeiras informações dão conta que quatro suspeitos chegaram em um carro branco, arrombaram a porta de entrada e começaram a disparar.

Equipes do 19º Batalhão da Polícia Militar (BPM) foram até o local após a denúncia de que havia baleados na casa, que fica na Rua Maura Santana, em Curral Novo. Os PMs constataram a morte dos dois e acionaram o Departamento de Polícia Técnica (DPT) para realização de perícia e remoção dos corpos.

Os policiais fizeram buscas na região em busca de suspeitos, mas ninguém foi preso.

O caso será investigado pela delegacia de Jequié e não há informações sobre suspeitos ou o que teria motivado o crime.