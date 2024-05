Casamento de filha de Ciro Nogueira tem show de Wesley Safadão em SP

Eliane Nogueira e Pedro Henrique Brito comemoraram a união na Fundação Maria Luisa e Oscar Americano neste sábado (25.mai)

Da esq. para dir.: o cantor Wesley Safadão, o médico cardiologista Pedro Henrique Brito e a médica ginecologista Eliane Nogueira reprodução/Instagram @iracemaportella – 25.mai.2024

A festa de casamento da médica ginecologista Eliane Nogueira e do médico cardiologista Pedro Henrique Brito teve a apresentação do cantor Wesley Safadão. Ela é filha do senador e presidente do PP (Partido Progressistas), o senador Ciro Nogueira (PI).

O casal comemorou neste sábado (25.mai.2024) a união em uma festa para cerca de 1.000 convidados na Fundação Maria Luisa e Oscar Americano, em São Paulo. Na 4ª feira (22.mai), eles se casaram em uma cerimônia religiosa na igreja São Pedro e São Paulo, no bairro do Morumbi, com um grupo menor de convidados.

Assista (31s):

Ciro Nogueira levou Eliane até o altar. Ao publicar o momento em sua conta no Instagram, a mulher do senador e ex-deputada, Iracema Portella (PP-PI), escreveu: “Minha princesa, que noiva”.

Assista (55s):

A mãe de Eliane compartilhou ainda outras imagens da festa. A decoração do evento foi marcada por arranjos de rosas brancas sobre as mesas. O bolo de 3 andares também foi decorado com flores brancas.

Assista (25s):

Eliane é ginecologista e obstetra na Santa Casa de São Paulo. Pedro Henrique é residente de cardiologia do InCor da FMUSP (Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo).

LISTA DE PRESENTES A lista de sugestões de presentes para o casal incluiu dentre os itens (com os valores mencionados, que em muitos casos são diferentes do que está disponível em lojas):

bowl Tânia Bulhões (R$ 120); assadeira Tool Box (R$ 170); vaso murano Napoles (R$ 390); conjunto de 6 facas Cuisinart (R$ 380); faqueiro de 130 peças Saint James (R$ 850); microondas Brastemp (R$ 1.000); máquina de gelo Suggar (R$ 1.350); fritadeira Airfryer Walita (R$ 1.900); TV Samsung 43 polegadas (R$ 2.600); lava e seca roupas Samsung (R$ 3.200); TV Samsung 55 polegadas (R$ 5.000); geladeira Viking (R$ 7.000); geladeira Samsung (R$ 10.000); adega 122 garrafas Elettromec (R$ 22.900); churrasqueira a gás Elettromec (R$ 25.590); fogão 36 polegadas Elettromec (R$ 32.000). Eis o convite do casamento de Eliane Nogueira e Pedro Henrique Brito:

Convite de casamento de Eliane Nogueira, filha do senador Ciro Nogueira (PP-PI)

SAIBA QUEM FOI AO CASAMENTO Deputados presentes:

Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), deputado federal; Atila Lins (PSD-AM), deputado federal; Arthur Lira (PP-AL), deputado federal e presidente da Câmara dos Deputados; Doutor Luizinho (PP-RJ), deputado federal líder do PP na Câmara; Dudu da Fonte (PP-PE), deputado federal; Elmar Nascimento (União Brasil-BA), deputado federal e líder do União Brasil na Câmara; Hugo Motta (Republicanos-PB), deputado federal; Isnaldo Bulhões (MDB-AL), deputado federal; Julio Arcoverde (PP-PI), deputado federal e presidente da CMO (Comissão Mista de Orçamento); Marcos Pereira (Republicanos-SP), presidente do Republicanos. Outras autoridades e convidados:

Antônio Rueda, presidente do União Brasil; Bruno Dantas, presidente do TCU (Tribunal de Contas da União); Ronaldo Caiado (União Brasil), governador de Goiás; Iris Abravanel, mulher de Silvio Santos; Patrícia Abravanel, apresentadora do SBT e filha de Silvio Santos; Roberto Kalil Filho, médico. Empresários:

Joesley Batista, empresário da JBS; Carlos Jereissati, empresário do Grupo Jereissati que controla o shopping Iguatemi; Fabio Faria, diretor do BTG e ex-deputado e ex-ministro das Comunicações do governo Bolsonaro; João Camargo, presidente do conselho da Esfera Brasil e presidente executivo do conselho da CNN Brasil; Wesley Batista, empresário da JBS.