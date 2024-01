EUA pedem que China ajude a conter os houthis, diz jornal

Segundo o “Financial Times”, os norte-americanos querem que Pequim convença o Irã a controlar o grupo rebelde

Desde novembro, os houthis vêm atacando navios comerciais no mar Vermelho; o grupo é apoiado pelo Irã; na foto, embarcação dos EUA no mar Vermelho divulgação/Departamento de Defesa dos EUA – 12.jan.2024

Os EUA pediram à China que convença o Irã a controlar os houthis para tentar conter os ataques do grupo rebelde a navios no mar Vermelho. A informação é do jornal Financial Times, que conversou com autoridades norte-americanas.

Segundo a publicação, foram feitos reiterados pedidos nos últimos 3 meses. Desde novembro, os houthis vêm atacando navios comerciais no mar Vermelho como forma de demonstrar apoio aos palestinos e ao Hamas, grupo extremista que controla a Faixa de Gaza e está em guerra com Israel. Como resposta, os EUA realizam ataques contra o grupo rebelde.

Os houthis têm sua origem em um grupo do norte do Iêmen e pertencem ao segmento xiita da religião muçulmana, assim como o Irã. A religião une o grupo e o governo iraniano. Ambos se consideram integrantes do “Eixo de Resistência”, que inclui o Hamas.

Segundo o Financial Times, o conselheiro de segurança nacional dos EUA, Jake Sullivan, e o seu vice, Jon Finer, discutiram a questão com Liu Jianchao, chefe do departamento internacional do PCCh (Partido Comunista da China). As reuniões foram realizas neste mês, em Washington.

Um funcionário do Departamento de Estado disse que o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, também discutiu o tema com autoridades chinesas.

Na semana passada, a China emitiu um comunicado apelando às “partes relevantes” para garantirem a passagem segura dos navios que navegam pelo mar Vermelho.

Uma das pessoas ouvidas pela publicação disse que os EUA continuariam a tratar do tema com a China, mas que não há perspectiva de que Pequim vá se envolver diretamente no conflito.