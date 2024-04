Cassinos com Bitcoin: conheça 5 sites para jogar com criptomoedas

Está cada vez mais comum a procura por opções de cassinos com Bitcoin e outras criptomoedas. Dessa forma, é sempre bom conhecer os melhores cassinos online que estão disponíveis no Brasil oferecendo esses métodos de pagamento.

1xBet: disponibilidade de métodos de pagamentos variados e bônus para cassino; Stake: variedade de jogos de cassino de criptomoedas; F12 bet: bônus e promoções semanais para cassino criptomoedas; Sportsbet io: navegação intuitiva e transações com Bitcoin; BC Game: jogos populares e cassino com foco em criptomoedas. Além disso, você pode conhecer outros detalhes sobre os recursos disponíveis em um cassino com criptomoedas. Então, confira algumas opções de cassinos com Bitcoin.

Cassinos com Bitcoin: como funcionam essas plataformas Em nossa análise, notamos que existem vários cassinos com Bitcoin operando no Brasil. Isso significa que os apostadores podem optar por esta moeda virtual, amplamente conhecida e utilizada atualmente.

O funcionamento de um cassino com criptomoedas é semelhante aos outros. Isso significa que os usuários podem apostar normalmente em jogos caça-níqueis, crash, baccarat, roleta, e outros semelhantes. O único diferencial é a possibilidade de depositar com Bitcoin e outras moedas semelhantes.

O procedimento para enviar valores de Bitcoin em um cassino com criptomoedas é simples. Ele funciona após o jogador solicitar um depósito comum e selecionar a opção “Criptomoedas” e o tipo que será enviado. Desse modo, o usuário pode preencher o valor e ler o QR Code gerado.

Sobre isso, é preciso que o usuário abra o aplicativo em que possui as criptomoedas, como o Bitcoin e enviar exatamente o valor solicitado no depósito. Ao fazer isso, ele poderá abrir os jogos de cassinos com Bitcoin e outros formatos e apostar.

Igualmente, é válido conhecer os cassinos que pagam via Pix para ter um método de pagamento mais popular no Brasil à disposição.

Existem cassinos com criptomoedas no Brasil? Sim, já existem vários cassinos com criptomoedas que oferecem seus serviços no país. Inclusive, esta modalidade de pagamento tem crescido consideravelmente, permitindo que os jogadores utilizem outras moedas em suas rodadas.

Essas plataformas funcionam normalmente, com variedade de jogos tradicionais e também ao vivo. No entanto, embora existam vários cassinos com Bitcoin, é essencial o usuário selecionar apenas as confiáveis e seguras. Com base nisso, criamos uma lista completa.

Melhores opções de cassino com Bitcoin e criptomoedas No país, já existem vários cassinos com Bitcoin e outros tipos de criptomoedas disponíveis. Tais plataformas estão em alta, visto a grande procura de jogadores por apostar com essa moeda virtual.

Assim, organizamos uma lista com as cinco melhores opções de cassino com criptomoedas. Lembrando que a seleção foi preparada por nossa equipe editorial e, portanto, é subjetiva. Dessa maneira, sinta-se livre para escolher outras opções de plataformas.

Além disso, veja também os cassinos com rodadas grátis para começar a jogar online.

1xBet Uma das opções que mais se destacam entre os cassinos com Bitcoin e outras criptomoedas é o 1xBet. Esta empresa trabalha com uma grande variedade de pagamentos, incluindo moedas reais. Isto possibilita que os usuários encontrem as opções que preferirem.

Além disso, podemos notar a disponibilidade de bônus de boas-vindas para jogos de cassino e outros recursos. Neste caso, a oferta é de até R$9.500 e 150 rodadas extras. Ademais, destacamos a disponibilidade de um aplicativo de apostas, compatível com celulares Android. Saiba mais no site.

Stake Na lista de cassino com criptomoedas, a Stake também se destaca. Isto porque o seu foco principal é com essas moedas virtuais, as quais estão disponíveis em vários tipos. Por lá, os clientes podem apostar com Bitcoin, Ethereum, Tron, Dogecoin e várias outras.

Em seu catálogo, encontramos jogos originais, ao vivo, lançamentos e vários provedores disponíveis. Para mais detalhes, o jogador pode ir até a página oficial e saber mais.

F12 bet Esta empresa está entre as mais conhecidas entre os brasileiros, procurada para apostas esportivas e cassino. Em nossa pesquisa, notamos que ela possui opções de depósitos com criptomoedas, se enquadrando na lista de cassinos com Bitcoin.

Os jogadores cadastrados neste cassino podem apostar com criptomoedas em jogos como Aviator, Fortune Tiger, Mines, Fortune Mouse e vários outros. Para uma visualização completa desta plataforma, você pode ir até a página oficial e saber mais.

Sportsbet io Embora seja conhecida pelas suas apostas esportivas, esta empresa também possui foco em jogos de cassino. Inclusive, as rodadas nesta modalidade podem ser efetuadas a partir de depósitos com criptomoedas variadas, além do Bitcoin.

Nesta operadora é possível apostar com criptomoedas a partir do computador ou celular. Os aparelhos móveis podem se conectar a plataforma por meio da versão mobile do site ou pelo aplicativo, compatível com Android. Por lá, também existem vários conhecidos.

Por exemplo, Gates of Olympus 100, Sweet Bonanza, Fortune Tiger e outros. Visite o site e conheça as criptomoedas aceitas na casa, as promoções semanais e outros recursos da casa.

BC Game A BC Game também é um dos cassinos que possuem foco exclusivo em criptomoedas, sendo este o seu diferencial. Isto porque ele possui vários tipos de moedas virtuais, com as mais conhecidas como o Bitcoin até uma moeda própria, a BCD.

Nesta plataforma, os jogadores ainda conseguem fazer transações para obter criptomoedas a partir de valores reais. E claro, possuem a opção de enviar moedas virtuais a partir de outros aplicativos. Em seu cassino, também podemos localizar vários títulos de jogos.

As opções incluem Game Shows, como o Crazy Time, Blackjack, Baccarat e outras modalidades ao vivo. No tradicional, existe uma grande variedade de caça-níqueis, com símbolos, combinações e linhas de pagamentos variadas. Para mais detalhes visite o site oficial.

Não existe uma enorme variedade de cassinos que oferecem Bitcoin no Brasil Perguntas frequentes sobre cassinos com Bitcoin Tem dúvidas relacionadas às apostas em cassinos com Bitcoin? Confira a seção logo abaixo.

Como começar em cassinos com Bitcoin? O primeiro passo para começar nessas plataformas é selecionar uma que seja segura e confiável. Assim, as pessoas maiores de idade podem acessar a página oficial e completar todo o formulário de registro. Nele normalmente é preciso informar o CPF, nome completo e outros dados relacionados.

Qual cassino online é confiável? Existem vários cassinos online no Brasil os quais são seguros e confiáveis. Para certificar-se disso, o jogador pode avaliar alguns aspectos essenciais. Por exemplo, a licença de apostas e jogos, a qual corrobora que o cassino está adequado ao padrão do órgão regulador.

Além disso, é fundamental verificar se existem ferramentas de segurança no site, como o protocolo HTTPS e outros. Ao verificar isso, é possível chegar a conclusão se o cassino é confiável. Ademais, destacamos que os cassinos sugeridos neste artigo atendem a esses requisitos, sendo confiáveis.

Como depositar com criptomoedas? Os depósitos utilizando as criptomoedas também podem ser feitos intuitivamente. Isto significa que o usuário precisa apenas fazer login na conta e solicitar uma transação normalmente. E claro, escolher enviar saldo em criptomoedas e o tipo que será enviado.

Com isso, ele pode ler o QR Code gerado e enviar, exatamente, o mesmo valor solicitado. Além dessa maneira, algumas plataformas possuem transações diretas na casa, podendo adquirir valores em criptomoedas em troca de valores reais.

Como apostar com criptomoedas em um cassino online? Para isso, você precisará já estar cadastrado e possuir valores na carteira. Assim, é preciso apenas clicar em um dos jogos de interesse e preencher o valor que será apostado em cada rodada. Ao fazer isso, você poderá apostar normalmente com Bitcoin e outras moedas.

+18 | Jogue com responsabilidade | Aplicam-se os Termos e Condições