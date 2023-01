Catador é morto a tiros no RJ após PM confundir pedaço de madeira com fuzil

Um clima de tristeza e revolta foi instaurado na favela Cidade de Deus, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, após a morte do catador Dierson Gomes da Silva, de 50 anos de idade, que foi morto durante uma operação policial porque os agentes confundiram um pedaço de madeira que ele carregava com um fuzil. Indignados, amigos e parentes da vítima disseram que o catador teria problemas psicológicos e que andava pelo bairro com o pedaço de madeira de maneira constante, ferramenta que era usada para serviços de capinagem. Em nota, a Polícia Militar admitiu que o homem foi morto porque estava conduzindo o que aparentava ser um fuzil pendurado em uma bandoleira e informou que abriu um inquérito para investigar as circunstâncias da morte de Dierson. O catador era viúvo e deixou dois filhos.

Leia também

Maior milícia do Rio de Janeiro tem mais um integrante preso no Estado



Suspeito é preso após esfaquear namorada na frente do filho de 7 anos no Rio de Janeiro



*Com informações do repórter Rodrigo Viga