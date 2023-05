Cavaleiro Sports busca permanência no Top-5 da Stock Car e novo pódio na Copa HB20

Repetir os resultados conquistados nas mais recentes etapas da Stock Car e da Copa HB20 no autódromo de Interlagos, em São Paulo (SP). Este é o objetivo da equipe Cavaleiro Sports para a rodada das categorias neste fim de semana, no autódromo de Tarumã, em Viamão (RS). O circuito na região metropolitana de Porto Alegre volta a receber a principal categoria do país após um hiato de seis anos.

Pela Stock Car, a Cavaleiro ocupa a quinta colocação numa tabela com 16 equipes. Na última etapa, o destaque do time foi Denis Navarro, que foi sexto e décimo colocado, respectivamente, nas duas corridas disputadas. Já Marcos Gomes é o dono do melhor resultado do time até aqui no ano, com um quinto lugar na prova de abertura, em Goiânia (GO). Pela Copa HB20, Thaline Chicoski ocupa a sétima colocação na classe Elite, após ir ao pódio na prova de abertura, em Interlagos, com uma quarta colocação.

A programação em Tarumã começa já nesta sexta-feira (19), com a realização dos treinos livres. A Stock Car realiza sua classificação no sábado (20), às 12h50, com as provas no domingo (21), a partir de 12h40 e transmissão via YouTube e dos canais SporTV e Band (apenas corrida). Já a HB20 tem sua primeira prova no sábado, às 15h50, com a corrida final às 14h55 de domingo. Haverá transmissão ao vivo pelo canal Acelerados no YouTube e exibição das provas pela RedeTV! a partir das 17h de domingo.

Veja o que disseram os pilotos Cavaleiro Sports sobre a rodada deste fim de semana:

Denis Navarro (Stock Car): “A equipe vem em uma crescente nos últimos anos e temos conquistado bons resultados, que nos colocam numa posição muito boa na classificação. Nossa meta e em Tarumã fazer uma prova consistente somando bons pontos para seguirmos nessa briga pelas primeiras posições”.

Marcos Gomes (Stock Car): “Para todas as equipes e pilotos que já correram em Tarumã, será bem interessante voltar à pista. Não sabemos exatamente em quais condições encontraremos a pista, em termos de asfalto e segurança, mas é sempre um desafio enorme correr em Tarumã. Uma pista muito veloz, desafiadora e, infelizmente, também um pouco perigosa. Mas, pelo menos de nossa parte, tentaremos andar sempre longe da zona de risco para tentar preservar o carro e tentar desenvolver o melhor acerto para que a gente consiga, sem muito risco, andar na frente e marcar o maior número de pontos para seguir fazendo uma boa campanha no campeonato”.

Thaline Chicoski (Copa HB20): “Estou bem animada. Será minha primeira vez competindo na pista de Tarumã. Tenho me dedicado muito no simulador, pois é uma pista bem desafiadora, mas me sinto pronta e também muito empolgada por enfrentarmos um novo desafio. Meu objetivo para essa etapa é conquistar ótimos resultados em ambas as corridas e pontuar o máximo possível pensando no campeonato”.

MS2 Comunicação