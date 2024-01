CBF recebe sinais de que Gilmar reconduzirá Ednaldo Rodrigues ao cargo

A cúpula da CBF recebeu sinais de que o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, deverá reconduzir Ednaldo Rodrigues à presidência da entidade nos próximos dias.

Gilmar é o relator de uma ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo PCdoB na tentativa de reverter a decisão da Justiça do Rio de Janeiro que afastou Ednaldo Rodrigues do cargo e nomeou um interventor para substituí-lo no início de dezembro.

Para ser reconduzido ao comando da CBF, Ednaldo tem usado o argumento de que o futebol brasileiro pode ficar de fora de competições internacionais, como as Olimpíadas de Paris, caso a intervenção perdure.

Em Brasília, aliados de Ednaldo já comemoram, discretamente.

A se confirmar a decisão do ministro, cairá por terra a corrida eleitoral que já havia sido deflagrada para definir o novo presidente da confederação.

A Justiça do Rio havia determinado a realização de novas eleições ainda neste mês. Flávio Zveiter, ex-presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, e Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da Federação Paulista de Futebol, se lançaram como candidatos ao posto.