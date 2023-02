CBMDF fortalece campanha contra a violência doméstica e feminicídios

O Corpo de Bombeiros Militar dos Distrito Federal (CBMDF) fortaleceu a luta contra a violência doméstica. A instituição lançou uma campanha de conscientização pelas redes sociais e destacou a importância da denúncia pelo número 180. A capital brasileira registrou seis feminicídios nas sete primeiras semanas de 2023.

Veja:

O vídeo começa com o alerta para o perfil “silencioso” deste tipo de crime, pois 74% dos homens dizem nunca ter agredido a companheira, mas 41% das mulheres admitem ter sido vítimas. “Sabia que controlar o seu celular é violência doméstica? Controlar as suas amizades também é”, alertam as bombeiras militares.

A instituição ensina que a tentativa de controle de rotina, roupas e da maquiagem também são versões de violência doméstica. De acordo com o Corpo de Bombeiros, 93% das pessoas consideram que devem interferir quando se deparam com um homem agredindo uma mulher.

Segundo o art. 5º da Lei Maria da Penha, a violência doméstica e familiar contra a mulher é considerada como qualquer ação ou omissão baseada no gênero feminino que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial.

“Essa triste realidade pode mudar se fizermos a nossa parte! Se você presenciar casos de violência doméstica denuncie pelo número 180. O CBMDF faz parte dessa luta!”, ressaltou a instituição. O Metrópoles noticiou que no DF, crimes contra mulher superam pedidos de proteção. Ou seja, o medo silencia as vítimas.