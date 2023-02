CBMDF oferece ajuda para resgatar vítimas de terremoto na Turquia

Não há brasileiros entre vítimas da tragédia. Terremoto com 7,8 graus de magnitude atingiu região e mais de 5 mil pessoas morreram 07/02/2023 19:54, atualizado 07/02/2023 19:54

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) prontificou-se a enviar esforços à Turquia e Síria para amparar os cidadãos locais, após o forte terremoto que atingiu a fronteira do países, nessa segunda-feira (6/1).

Segundo a corporação, já estão em andamento as tratativas com a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, Secretaria de Relações Internacionais do Distrito Federal, Agência Brasileira de Cooperação do Ministério de Relações Exteriores e com a embaixada.

Em nota, o CBMDF afirmou que os militares estão aptos para trabalhar juntamente às forças nacionais com equipes altamente treinadas para busca e resgate de estrutura colapsada, equipes com utilização de cães para busca, de atendimento de emergência com produtos perigosos, e bombeiros para primeiros auxílios.

No texto, a corporação também lamentou o ocorrido e prestou solidariedade às famílias afetadas pelo terremoto.

“Em nome da Comandante-Geral, Cel. Mônica de Mesquita Miranda, apresenta as condolências à República da Turquia e da Síria, e envia sua solidariedade às famílias das vítimas afetadas pela tragédia. O Corpo de Bombeiros Militar aproveita a oportunidade para reiterar a Embaixada da República da Turquia e da Síria no Brasil, sua mais elevada consideração”, ressaltou o CBMDF.

TerremotoO tremor de magnitude 7,8 da manhã de segunda-feira atingiu área perto da cidade de Gaziantep e deixou enorme rastro de destruição na Turquia e na Síria. Horas mais tarde, outro tremor com 7,5 de magnitude foi sentido.

Uma visão de um prédio danificado em Hatay, Turkiye, após terremotos de magnitude 7,7 e 7,6 atinge Hatay em Turkiye, em 06 de fevereiro de 2023. A Autoridade de Gerenciamento de Emergências e Desastres (AFAD) de Turkiye disse que o terremoto de magnitude 7,7 ocorreu em 04h17 (0117GMT) e foi centrado no distrito de Pazarcik e terremoto de magnitude 7,6 ocorreu no distrito de Elbistan, na província de Kahramanmaras, no sul de Turkiye. As províncias de Gaziantep, Sanliurfa, Diyarbakir, Adana, Adiyaman, Malatya, Osmaniye, Hatay e Kilis foram fortemente afetadas pelos terremotos

Ercin Erturk/Anadolu Agency via Getty Images

Terremoto deixa mais de 1.500 mortos na Turquia e na Síria

Os esforços de resgate e busca continuam no prédio de 14 lojas desmoronado após o terremoto de magnitude 7,7 atingir Adana, Turkiye em 06 de fevereiro de 2023. A Autoridade de Gerenciamento de Emergências e Desastres (AFAD) de Turkiye disse que o terremoto de magnitude 7,7 ocorreu em 4h17 (0117GMT) e estava centrado no distrito de Pazarcik, na província de Kahramanmaras, no sul de Turkiye. As províncias de Gaziantep, Sanliurfa, Diyarbakir, Adana, Adiyaman, Malatya, Osmaniye, Hatay e Kilis foram fortemente afetadas pelo terremotoEren Bozkurt/Agência Anadolu via Getty Images

terremototurquia (1) (1)

Turquia e Síria foram devastadas por grande terremotoUgur Yildirim/ dia images via Getty Images

Operações de busca e resgate são conduzidas em edifícios desmoronados após um terremoto em Aleppo, na Síria

Operações de busca e resgate são conduzidas em edifícios desmoronados após um terremoto em Aleppo, na SíriaOmer Alven/Anadolu Agency via Getty Images

Terremoto na Turquia e na Síria

Operação de busca e resgate é realizada nos destroços de um prédio no distrito de Haliliye, em Sanliurfa, depois que um terremoto de magnitude 7,8 atingiu as províncias do sul de Turquia e do norte da SíriaRauf Maltas/Anadolu Agency via Getty Images

Desde então, muitas vítimas estão sob escombros. As equipes de resgate continuaram a trabalhar durante a noite, mesmo diante do frio que toma conta principalmente da Turquia, com nevascas e risco de congelamento.

De acordo com Orhan Tatar, da Agência de Gerenciamento de Desastres da Turquia, 24.400 estão envolvidas nas buscas no país.

Segundo o governo local, os abalos sísmicos deixaram mais de 5 mil mortos nos dois países.

