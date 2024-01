Abin: militar alvo da operação que mirou Carlos foi do GSI de Temer

Rafaela Felicciano/Metrópoles

1 de 1 Abin O ex-presidente Michel Temer (MDB) – Foto: Rafaela Felicciano/MetrópolesMilitar alvo da operação que mirou Carlos Bolsonaro, Giancarlo Gomes Rodrigues, que atuou na Abin de Alexandre Ramagem, foi lotado no Gabinete de Segurança Institucional (GSI) de Michel Temer. A vinculação teve início em 21 de dezembro de 2017, segundo publicação no Diário Oficial. O ex-presidente, até onde se saiba, não é investigado no caso.

Com Giancarlo Rodrigues, a Polícia Federal apreendeu 10 celulares, três computadores e uma arma nesta segunda-feira (29/1). O militar é suspeito de ter atuado numa espécie de “Abin paralela” no governo Bolsonaro. A PF apura se a estrutura da Agência Brasileira de Inteligência foi usada para produzir informações contra adversários do ex-presidente e blindar os filhos Flávio Bolsonaro e Jair Renan Bolsonaro em investigações.

A coluna procurou o ex-presidente Michel Temer. O espaço segue aberto à manifestação.

