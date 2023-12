CCJ do Senado aprova Dino por 17 a 10 votos; e Gonet por 23 a 4

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado Federal aprovou, nesta quarta-feira (13/12), as indicações de Flávio Dino ao Supremo Tribunal Federal (STF) e de Paulo Gonet à Procuradoria-Geral da República (PGR). Agora, as análises seguem para o plenário da Casa.

A votação na CCJ ocorreu após 10h de sabatina. Flávio Dino recebeu 17 votos favoráveis, 10 contrários e zero abstenções. Gonet teve apoio de 23 senadores, além de 4 votos contrários e zero abstenções. O quórum da votação foi de 27 senadores.

Flávio Dino fala durante sabatina no Senado

Flávio Dino fala durante sabatina no Senado Hugo Barreto/Metrópoles @hugobarretophoto

Paulo Gonet Hugo Barreto/Metrópoles @hugobarretophoto

Alcolumbre preside sessão de sabatinas de Gonet e Dino Hugo Barreto/Metrópoles @hugobarretophoto

Flávio Dino chega ao Senado para sabatina Hugo Barreto/Metrópoles @hugobarretophoto

Paulo Gonet chega à CCJ do Senado Pedro França/Agência Senado

Hugo Barreto/Metrópoles @hugobarretophoto

Senador Davi Alcolumbre presidente a CCJ do Senado Hugo Barreto/Metrópoles @hugobarretophoto

Flávio Dino na CCJ do Senado Hugo Barreto/Metrópoles @hugobarretophoto

Davi Alcolumbre e Flavio Dino Hugo Barreto/Metrópoles @hugobarretophoto

Agora, os indicados precisarão ser avaliados pelos 81 senadores no plenário da Casa. Para que as aprovações sejam concretizadas, Dino e Gonet devem receber ao menos 41 votos favoráveis.

A avaliação do governo é de que a indicação de Gonet não enfrente resistências, mas há expectativa de que a oposição se mobilize contra Dino. O senador Weverton (PDT-MA), relator da indicação de Dino, projetou, nas últimas semanas, que o maranhense deve receber ao menos 50 votos favoráveis em plenário.

Caso a aprovação de Dino se concretize, o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) terá duas vitórias em indicações à Suprema Corte neste terceiro mandato.

No primeiro semestre do ano, Lula indicou Cristano Zanin, seu advogado, para a vaga do ex-ministro Ricardo Lewandowski ao STF. Se aprovado, Dino ocupará a vaga da ministra Rosa Weber.