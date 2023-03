PGDF publica resultado de mais uma etapa no concurso para procurador; veja lista

A Procuradoria-Geral do Distrito Federal (PGDF) divulgou o resultado final na avaliação biopsicossocial dos candidatos que se declararam pessoas com deficiência, o resultado final

no procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros e o resultado final do concurso para procurador do DF de categoria 1.

A lista saiu na edição desta segunda-feira (20/3) do Diário Oficial do DF.

O concurso público vai prover vagas imediatas e para formação de cadastro de reserva.

Confira a lista e os detalhes:

DODF 054 20-03-2023 INTEGRA-79-80 by Marc Arnoldi on Scribd

As justificativas da banca para o deferimento ou indeferimento dos recursos interpostos contra o resultado provisório na avaliação biopsicossocial dos candidatos que se declararam pessoas com deficiência ou contra o resultado provisório no procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros estarão à disposição dos candidatos a partir de sexta-feira (24/3), no site da Cebraspe.