CE: professor de muay thai e amigo são presos por golpe do falso Pix

1 de 1 imagem colorida dupla presa golpe pix loja suplementos ceara – Foto: ReproduçãoUm professor de muay thai e um amigo dele, de 18 e 19 anos de idade, foram presos por suspeita de aplicar o golpe do falso Pix em uma loja de suplementos em Sobral, no interior do Ceará. Eles foram autuados por estelionato.

A dupla foi detida nessa terça-feira (23/4). Segundo a Polícia Civil, eles entraram em contato com o estabelecimento por meio de um aplicativo de mensagens, compraram mais de R$ 2 mil em produtos e enviaram um comprovante falso de que teriam feito o pagamento.

No entanto, o responsável pela loja consultou a transferência e denunciou o caso à polícia. Segundo a corporação, a suspeita é de que os jovens já teriam aplicado o mesmo golpe em outra ocasião.

jovens presos golpe pix suplementos ceara 2

Um dos presos é professor de muay thai Reprodução

jovens presos golpe pix suplementos ceara 1

Com a dupla foram apreendidos diversos produtos Polícia Civil/Divulgação

Prisão Os dois rapazes foram localizados por agentes da Delegacia Municipal de Sobral. Com eles, foram apreendidos diversos materiais, incluindo 43 barras de proteína, além de 73 produtos como suplementos alimentares, em potes e sachês, garrafas, além de três aparelhos celulares.

A polícia segue com as investigações com o objetivo de identificar se houve participação dos suspeitos em outras práticas ilícitas na região, bem como se houve atuação de outros indivíduos na ação criminosa.

A dupla passou por Audiência de Custódia nessa quarta-feira (24/4) e teve a liberdade provisória concedida. Para tal, o juiz estabeleceu o pagamento de fiança no valor de R$ 750 para cada um dos autuados, além da proibição de se ausentarem da Comarca onde residem por mais de 10 dias até o fim do processo, salvo mediante prévia autorização da Justiça.

