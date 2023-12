Suco detox com ora-pro-nóbis e limão emagrece e previne envelhecimento

Acrescentar a ora-pro-nóbis ao seu suco detox favorito pode ser uma maneira simples de incluir as folhas na dieta. A alta concentração de fibras presente na planta alimentícia não convencional (Panc) contribui para um o bom funcionamento do intestino, levando à perda de peso de maneira natural e saudável.

A ora-pro-nóbis (OPN) é uma planta comestível rica em nutrientes e propriedades medicinais que oferecem benefícios para a saúde como um todo. Entre elas, destacam-se as proteínas, fibras, vitaminas A, C e do complexo B e minerais como cálcio, ferro e fósforo. Os antioxidantes encontrados nas folhas previnem danos celulares e o envelhecimento precoce.

O suco detox com maçã, pepino, limão, gengibre e ora-pro-nóbis é uma opção refrescante e saborosa.

A maçã verde é rica em vitamina A, B e C, fibras e outros nutrientes. Entre seus benefícios, destacam-se a melhora do funcionamento intestinal e combate à constipação.

A alta concentração de vitamina C e fibras solúveis presentes no limão ajudam a diminuir o apetite e regular o intestino. A vitamina C atua como um poderoso antioxidante natural e melhora o sistema imunológico, prevenindo doenças como a gripe e os resfriados, além de conter componentes antioxidantes, como polifenóis, limonoides e ácido cafeico.

O gengibre, por sua vez, é uma raiz com propriedades termogênicas, antiespasmódicas, antioxidantes, analgésicas, anticoagulantes, expectorantes e anti-inflamatórias. Ele ajuda a emagrecer, tratar a má digestão, azia, enjoo, gastrite, resfriados, colesterol alto, pressão alta e problemas de circulação sanguínea, por exemplo.

Já o pepino é um vegetal com poucas calorias, rico em água, minerais e antioxidantes. Essa combinação mantém o corpo hidratado, favorece a perda de peso e diminui a pressão arterial e o açúcar no sangue.

Suco detox com ora-pro-nóbis e limão Ingredientes:

– 2 xícaras de folhas frescas de ora-pro-nóbis (cerca de 40 folhas);

– 1 maçã verde;

– 1 pepino;

– 1 limão;

– 1 pedaço de gengibre;

– 1 copo de água gelada.

Modo de preparo:

Lave bem as folhas de ora-pro-nóbis em água corrente. Caso elas tenham espinhos, retire-os com uma faca ou tesoura de cozinha.

Coloque as folhas em um liquidificador e acrescente a maçã verde cortada em pedaços grandes, o pepino, o limão sem casca, o gengibre e um copo de água gelada. Bata tudo e sirva em seguida. Se achar que a mistura está muito fibrosa, você pode coar o suco antes de beber.

Entenda como a ação detox é benéfica para o organismo

sucos detox e coloridos

A ação detox está relacionada com a retirada de toxinas e impurezas acumuladas no organismo Getty Images

frutas cítricas

Frutas cítricas como limão, laranja e mexerica são fontes de terpenos, potentes antioxidantes que auxiliam na conversão das toxinas em compostos excretáveis. Getty Images

cúrcuma

A curcumina é um cofator de transcrição importante para a produção das enzimas envolvidas no processo de detoxificação Crédito: Nichifor Grigore / 500px/Getty Images

foto-pimentas-dedo-de-moça-vermelhas

As pimentas são ricas em piperina e capsaicina, ambas envolvidas no aumento da glicoproteína-P, considerada um dos nutrientes mais importantes do organismo. O composto é responsável pelo transporte de toxinas para fora da célula Unsplash/Reprodução

Brocolis

Os alimentos, como brócolis, couve, couve-flor, repolho e nabo, trazem na composição o sulforafano e o glicosinolato, compostos com atividade antioxidante e protetora da função hepática iStock

Chá verde

o chá-verde possui catequinas importantes para ativação das enzimas detoxificantes por meio da via Nfr2 — em outras palavras, é um caminho bioquímico importante na regulação do metabolismo, por auxiliar na manutenção da glicemia iStock

frutas-vermelhas-beneficios-saude-morango

Uva, amora, açaí, pitanga, framboesa, mirtilo e cereja dispõem de antocianinas e resveratrol. Os dois compostos potentes atuam como fortalecedores das defesas antioxidantes do corpo Getty Images

chá de limão com gengibre

Fonte de gingerol, o gengibre ajuda com a modulação da glutationa, enzima que possui papel central na eliminação de toxinas e prevenção de doenças, Getty Images

Chlorella tablets

Possui a capacidade de diminuir a absorção de toxinas, principalmente metais pesados, auxiliando na eliminação intestinal. Também é uma boa fonte de compostos antioxidante VeraShine/Getty Images

Siga a editoria de Saúde no Instagram e fique por dentro de tudo sobre o assunto!