Celso Portiolli abre o jogo e revela condição para apresentar o BBB

Celso Portiolli participou do podcast PodCats, apresentado por Camila Loures e Lucas Guimarães, e falou sobre os rumores de apresentar o Big Brother Brasil. Os boatos se intensificaram após ele posar com Boninho e a esposa Ana Furtado em um casamento recentemente.

O apresentador do Domingo Legal, do SBT, abriu o jogo sobre a situação e revelou uma condição para assumir a função de comandar o reality show da Globo: um bom salário. “Não é para mim. É uma coisa que eu não gostaria de fazer, mas pagando bem eu faço”, declarou.

Portiolli relembrou, ainda, que em uma pesquisa feita nas redes sociais ele tinha ganhado a votação para apresentar o BBB, segundo a percepção do público. “Já saiu muito tempo atrás uma pesquisa e eu tinha ganhado essa pesquisa para apresentar o BBB”, comentou.

Roberto Justos, Boninho e Celso Portiolli posaram juntos no casamento do médico Fernando MaluffReprodução/Instagram

Boninho e Celso PortiolliReprodução/Instagram

A foto com Boninho e Ana Furtado viralizou e rumores de que o apresentador do SBT assumisse o BBB começou a circularReprodução/Instagram

Camila Loures, Celso Portiolli e Lucas GuimarãesReprodução/Instagram

Ainda em entrevista para o podcast, o profissional contou que fala apenas com duas pessoas que trabalham na TV Globo. Uma delas é Ana Furtado. A segunda é Tata Werneck.

“Só tem duas globais que falam comigo no Instagram, duas, nenhuma a mais. Ela, a Ana Furtado, que é uma graça de pessoa, e também a Tatá Werneck, que é um amor, única que pergunta: ‘Como você está? Como está a saúde?’. Então, eu tenho um carinho muito grande pelas duas”, disse Celso Portiolli.

O apresentador do Domingo Legal também revelou que no casamento, onde tirou foto com Ana Furtado, foi a primeira vez que ele viu a esposa de Boninho. “Eu conhecia a Ana Furtado através do Instagram e do WhatsApp, a gente conversava há muito tempo, e quando eu vi a Ana pela primeira vez foi agora. Aí fui tirar foto”, relatou ele.