Bianca e Evelyn Regly se reencontram e colocam ponto final em briga

Evelyn Regly recebeu Bianca Andrade no encerramento da temporada de 2023 do seu podcast Vaca Cast, nesta sexta-feira (16/12). As duas, que foram melhores amigas há anos, se reencontraram e colocaram um ponto final na briga entre elas. Raka Minelli também apareceu na gravação.

Para quem não sabe, Bianca e Evelyn se desentenderam há alguns anos e ficaram sem se falar. Diversos boatos surgiram na época, entre eles, que uma tinha roubado a outra e até que a ex-BBB havia sido pega na cama com o marido da influenciadora.

Durante o bate-papo, as duas deram seus pontos de vista sobre o assunto.

“Eu tive alguns brigas na internet, mas não sei explicar nenhuma delas de fato. Eu nunca briguei de bater boca com você, nunca briguei com a Mari Saad de bater boca, com a Thaynara OG… Eu vou te falar o que eu lembro da história toda. A Eve é uma pessoa muito dedicada na amizade, isso aí é bonito ver. Você já tinha sua empresa, você é uma ótima amiga e eu tinha uma personalidade diferente”, começou dizendo Bianca.

Ela continuou: “Eu nunca fui aquela amiga que fica todos os dias falando, não era a minha personalidade, mas eu era uma amiga que se precisasse, poderia contar comigo e a minha lealdade. Com você, a gente tinha uma coisa meio irmã, aí eu acabei indo muito na sua, de todo dia falar, de querer encontrar, dormir na casa, coisa que eu não fazia com as outras amigas. A culpa foi muito minha de não conseguir dar essa atenção. A gente não teve uma discussão, bater, brigar. Não teve nada disso”, relembrou.

Bianca Andrade

@bianca/Instagram/Reprodução

Evelyn-Regly-Ludmilla

Evelyn Regly Reprodução/Instagram

Bianca Andrade

Bianca Andrade @whagnerduarte/ Reprodução/Instagram

Evelyn Regly

Evelyn começou a trabalhar com internet em 2009, quando produzia conteúdo para seu blog. Em 2013, ela iniciou no Youtube e passou a ficar mais conhecida Reprodução/Instagram

Bianca Andrade

@bianca/Instagram/Reprodução

Evelyn Regly

A influenciadora acumula 6 milhões de seguidores no Instagram e mais de 4 milhões de inscritos no Youtube Reprodução/Instagram

Evelyn Regly também falou. “Talvez você não saiba, mas eu preciso falar que muito antes da gente brigar, já rivalizam a gente na internet. A segunda coisa, do meu lado, pra mim isso foi o menor dos problemas, de você não ser muito presente. Porque eu via isso em você. Você me ensinou muito sobre negócio, porque você com sei lá quantos anos disse pra mim assim: ‘amigos, amigos, negócios a parte. Eu preciso focar no meu trabalho, eu preciso me dedicar a isso’. Você me ensinou muito”, disse.

Em seguida, a influenciadora relembrou que tinha uma assessoria na época, que influenciou na briga entre as duas. “Eu não tô arrumando um culpado não, mas essa pessoa bateu na tecla: ‘Ela não é sua amiga, ela não vale nada’. Então teve muito isso e a gente estava num começo vulnerável, onde a gente não entendia muito. A gente foi muito rivalizada desde o início e essa pessoa teve um papel muito chave nessa rivalidade”, explicou.

Evelyn Regly desabafou: “Eu me culpo por isso, porque eu acho que a gente poderia ter resolvido isso numa conversa. A gente se desconectou por falta de maturidade, mas o que me deixou triste, magoada foi a gente não se resolver. Foi isso gente, eu sei que vocês queriam um motivo, mas não teve”.

Bianca Andrade também desabafou sobre a lição que toda essa história deixou em sua vida e afirmou sentir gratidão por ter tido Evelyn em sua vida.

“É muito legal a gente falar sobre isso, porque fica uma mensagem também para quem está assistindo a gente. A gente teve esse desencontro, mas a gente se reencontrou em alguns momentos da nossa vida. A mensagem que fica é que, independente do que passou, é muito legal você continuar sentindo gratidão pelas pessoas que passam na sua vida. Quando você me chamou pra vir pra cá, em nenhum momento eu pensei em recusar. Eu tenho tanta gratidão por essa mulher na minha vida”, disparou.

Assista a entrevista de Bianca Andrade no Vaca Cast aqui.